Aslan’a 18’lik yıldız

Galatasaray'da gençlik operasyonu devam ediyor. Daha önce 24 yaşındaki Cicaldau, 22 yaşındaki Nelsson, 20 yaşındaki Boey ve 21 yaşındaki Barış Alper Yılmaz'ı kadrosuna katan ve ilk 11'inde Muslera dışında 30 yaş üstü oyuncuya yer vermek istemeyen sarı-kırmızılılar, gündemine bu kez 2002 doğumlu bir yıldız adayını aldı. İstanbul ekibi, Hırvatistan temsilcisi Hajduk Split'te forma giyen 18 yaşındaki Stipe Biuk'i radarına aldı. Galatasaray scout ekibinin takip ettiği oyuncu için olumlu rapor veren deneyimli teknik direktör Fatih Terim, Hırvat oyuncunun geleceğin yıldızlarından biri olacağını söyleyerek transfer edilmesini istedi.



NELSSON TRANSFERİ BİTTİ

Bu arada G.Saray, dün Victor Nelsson transferini resmen açıkladı. Sarı-kırmızılılar oyuncuyla 5 yıllık anlaşmaya varıldığını kulübü Kopenhag'a da 7 milyon euro bonservis bedeli ödeneceğini bildirdi. Bu bedelin 5 yıl içinde ödeneceği kaydedilirken oyuncunun serbest kalma bedeli ise 25 milyon Euro olarak duyuruldu.