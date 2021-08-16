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Haberler Galatasaray Giresunspor - Galatasaray I CANLI ANLATIM

Giresunspor - Galatasaray I CANLI ANLATIM

Giresunspor-Galatasaray Süper Lig'in 1. haftasında karşı karşıya gelecek. Ligin yeni ekiplerinden olan Karadeniz ekibi Giresunspor iyi bir başlangıç yapmak isterken, Galatasaray'da yeni transferleriyle 3 puanı hanesine yazdırmak istiyor.

Giresunspor - Galatasaray I CANLI ANLATIM

16.08.2021, 21:42

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. İlk hafta maçında Giresunspor ile Galatasaray karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili detaylar merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Giresunspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Mücadeleye az bir süre kala ilk 11'ler de belli oldu.

Giresunspor - Galatasaray maçı 16 Ağustos Pazartesi günü saat 21:45'de beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak.

GİRESUNSPOR - GALATASARAY MAÇI İLK 11'LERİ

GİRESUNSPOR: Okan Kocuk, Zeki Yavru, Douglas, Fontanilla, Hüsamettin Tut, Flavio, Pelupessy, Sankhare, Hayrullah Bilazer, Sergio, Balde

GALATASARAY: Muslera, Sacha Boey, Marcao, Luyindama, Van Aanholt, Taylan Antalyalı, Berkan Kutlu, Cicaldau, Feghouli, Kerem Aktürkoğlu, Mbaye Diagne

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