Ağır ceza yolda

Süper Lig'de ilk haftanın kapanış maçında Galatasaray, deplasmanda Giresunspor'u 2-0 yenerken, sarı-kırmızılı ekibin Brezilyalı futbolcusu Marcao'nun takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırıp yumruk atması maçın önüne geçti. Kerem müsait pozisyonda golü atamayınca Marcao, kızgın bir şekilde söylenmeye başladı. Brezilyalı futbolcunun sözlerini duyan Kerem, kendisine eliyle 'sus' işareti yaptı. Marcao, sinirlenerek, Kerem'in yanına gidip önce kafa attı, daha sonra ise genç oyuncuya yumruk savurdu. Brezilyalı'yı araya giren takım arkadaşları sakinleştirirken maçın hakemi Erkan Özdamar, yaşanan olayı VAR uyarısıyla izleyerek Brezilyalı futbolcuyu kırmızı kartla oyundan attı.

MARCAO'NUN SAVUNMASI ALINACAK

Sarı-kırmızılı idareciler Marcao'nun takımdaki geleceğini belirlemek için toplandı. Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Disiplin Yönetmeliği çerçevesinde Marcao'nun 48 saat içinde yapacağı savunma çerçevesinde oyuncuyla ilgili kararını alacak. Marcao'nun bu süre içinde yapacağı savunmaya göre yarın karar alınacak. Talimata göre savunma almadan ceza verilemiyor. Marcao'nun sözleşmesinin feshedilmesi Galatasaray'ın gündeminde bulunmuyor. Sarı-kırmızılılar para cezası ve kadro dışı kalması konusunda karar bildirecek.

BREZİLYALI OYUNCU KAFİLEYE ALINMADI

● Marcao, Giresunspor maçı sonrasında soyunma odasından çıkartıldı ve takım otobüsünden ayrı olarak havalimanına yollandı. ● Fatih Terim ile Başkan Burak Elmas, Ordu Giresun Havalimanı'nda VİP alanında görüştü. ● Galatasaray'ın dönüş uçağında çıt çıkmadı. Tüm takım bu olayda Kerem'in yanında yer aldı. ● Marcao'yu İstanbul'da özel araç karşıladı. Brezilyalı oyuncu kafileden ayrı olarak evine gitti.

5 İLE 10 MAÇ ARASI CEZA ALABİLİR

GALATASARAY'DA takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldıran Marcao, TFF Futbol Disiplin Talimatı madde 44'ten sevk edilirse, PFDK'dan 5 ila 10 maç arası ceza alabilir. Direkt kırmızı kartla oyun dışında kalan 25 yaşındaki futbolcuyu hakem Erkan Özdamar saldırı başlığında raporuna yazarsa, Brezilyalı futbolcu TFF Futbol Disiplin Talimatına göre 44. maddeden ceza alacak. 44. maddede ise, 'Saldırının, futbolculara, yöneticilere, görevlilere veya diğer kişilere yönelik olması halinde; Futbolculara 5 ila 10 müsabakadan men cezası verilir' ifadeleri yer alıyor.

KEREM'DEN ÇOK ÖZÜR DİLERİM'

G.Saray'da olayların başrolü olan Marcao'dan ilk açıklama geldi. Marcao, "Dün akşam maçta gördüklerinizi kolay kolay unutamayacağınızı

ve belki beni bu yüzden affetmeyecek Galatasaraylılar olacağını biliyorum. Çünkü, taraftarları çok iyi tanıyorum. Haklı olduğumu düşündüğüm bir konuda o anki öfkeme yenik düştüm. Kerem'in anne ve babasından af diliyorum. Kardeşim Kerem'den çok çok özür diliyorum"

ERMAN TOROĞLU: AHLAKSIZ MARCAO

Fotomaç Gazetesi yazarı Erman Toroğlu, takım arkadaşına saldıran Marcao'yu ağır sözlerle eleştirdi. Toroğlu, "Haftanın en çirkin ve rezalet görüntüsünü Marcao verdi. Gencecik çocuğa yaptığı hareketler resmen ahlaksızcaydı. Tabii bunun sorumlusu yalnız Marcao değil. Sen; yani Fatih Terim... Galatasaray'ın Ümit Milli Takım'la yaptığı özel maçta aynı haltları yapan Marcao'yu kamuoyundan kaçırırsan, o maçın hakemi kimse, o da görmezden gelirse dün geceki olay da zaten olur" dedi.

AHMET ÇAKAR: İLK UÇAKLA GÖNDERİN

Sabah Gazetesi yazarı Ahmet Çakar da Marcao'ya sert çıktı. Çakar, "Marcao; iyi oyuncu olabilirsin ama sen adam filan değilsin. Sen bu saatten sonra utanmaz bir eski futbolcusun artık! Takım arkadaşına, ortada hiçbir şey yokken önce kafa atıyorsun, ardından da yumrukluyorsun. Marcao'nun G.Saray'la ilişkisi bugünden tezi yok kesilmelidir. Burak Elmas, G.Saray'ın başkanı olmak istiyorsa Marcao'nun sözleşmesini feshetmeli, mümkünse ilk uçakla da ülkesine postalamalıdır" şeklinde konuştu.