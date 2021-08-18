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Haberler Galatasaray Takım arkadaşına yumruk atan Marcao için karar verildi!

Takım arkadaşına yumruk atan Marcao için karar verildi!

Galatasaray kararını verdi! Galatasaray'ın Giresunspor ile oynadığı karşılaşamada takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na önce kafa sonra da yumruk atan Marcao kadro dışı bırakıldı.

Takım arkadaşına yumruk atan Marcao için karar verildi!

18.08.2021, 17:59 Güncelleme Tarihi: 18.08.2021, 18:01

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş Yönetim Kurulu olarak, oyuncumuz Marcos do Nascimento Teixeira'nın tedbiren çalışmalarını takımdan ayrı bireysel olarak sürdürmesi kararını almış bulunmaktayız." ifadelerine yer verildi.

İŞTE YAPILAN AÇIKLAMA:

Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar A.Ş Yönetim Kurulu olarak, oyuncumuz Marcos do Nascimento Teixeira'nın tedbiren çalışmalarını takımdan ayrı bireysel olarak sürdürmesi kararını almış bulunmaktayız.

2021-2022 sezonu profesyonel futbol disiplin yönetmeliği uyarınca oyuncumuzun savunması alındıktan sonra nihai olarak idari ve mali ceza oyuncumuza tebliğ edilecektir.

Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur.

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