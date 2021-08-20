Aslan İstanbul’a bıraktı

Galatasa-ray, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turu ilk maçında konuk olduğu Danimar-ka ekibi Randers ile 1-1 berabe-re kaldı. 8. dakikada sol çaprazda topla buluşan Kerem Aktürkoğ-lu'nun kaleciyle karşı karşıya vuru-şunda Carlgren golü önlemeyi başardı. 14'te kaleci vuruşunu kul-lanan Muslera'nın hatalı pasında Egho, penaltı noktası üzerinde topu önünde buldu. Egho'nun şutunu Muslera kornere çeldi. 26'da Moha-med'in pasında ceza yayı önünde topla buluşan Kerem'in dönerek çektiği şutta Piesinger'den seken top ağlarla buluştu: 0-1. 2.

YARIYA TUTUK BAŞLADIK

28'de topla buluşan Tibbling, kaleciyle karşı karşıya yaptığı plasede meşin yuvarlak yandan auta çıktı. Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0'lık üstün-lüğü ile sona erdi. 54'te sol taraftan Kopplin'in kullandığı taç atışında ceza sahası içinde Marxen, topu kale sahası içine indirdi. Kale sahası içinde yaşa-nan karambolde Lauenborg, meşin yuvarlağı ağlara gönder-di: 1-1. 83. dakikada savunmanın geri pasında araya giren Feg-houli, topu bir süre sürdükten sonra şutunu çekti. Kaleciden dönen topa tekrar vuran Ceza-yirli oyuncunun şutunda meşin yuvarlak dışarı çıktı. Karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Rövanş karşılaşması 26 Ağustos Perşembe günü İstanbul'da oynanacak.



FATİH TERİM ROTASYONA GİTTİ

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim, kadroda değişikliğe gitti. Sağ bekte Boey yerine Yedlin forma giyerken, Emre Kılınç ve Emre Akbaba ilk 11'de kendine yer buldu. DİAGNE KULÜBEDE BEKLEDİForvette ise Diagne yedek soyunurken Mohamed saha-ya çıktı. Kerem'e saldırısı sonrası kadro dışı bırakı-lan Marcao'nun yerine ise savunmada Alpaslan Öztürk görev aldı.



STADYUM DOLDU

CEPHEUS Park Randers Stadyumu'nda oynanan mücadele kapalı gişe oynandı. 10.500 kişinin stadyumdan takip ettiği mücadeleyi çok sayıda Galatasaray taraftarı da izledi. Öte yandan maç öncesinde Randers Stadyumu'nda taraftarlar arasında arbede yaşandı. Güvenlik güçlerinin araya girmesiyle olay büyümeden engellendi.



MARCAO'YA 8 MAÇ CEZA

PROFESYONEL Futbol Disiplin Kurulu Galatasaraylı futbolcu Marcao'ya 8 maç men cezası verdi. TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Galatasaray'ın Süper Lig'de GZT Giresunspor ile yaptığı maçta takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uygulayan Marcao'nun 8 resmi müsabakadan men cezası almasını kararlaştırdı. Kurul ayrıca sarı-kırmızılı oyuncuya 21 bin lira para cezası verme kararı aldı.