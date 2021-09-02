Şovla geldi hüsranla bitti

Galatasaray'da Radamel Falcao ile yollar resmen ayrıldı. 35 yaşındaki Kolombiyalı golcü Rayo Vallecano'ya transfer oldu. İspanyol ekibi Kolombiyalı yıldızın yıllık net ücretinin 2 milyon Euro'luk kısmını üstlenecek. Aslan ise Falcao'ya bu sezon sözleşme feshi için 3 milyon Euro ödeyecek. Monaco'dan 1 Eylül 2019'da transfer edilen yıldız, büyük beklentilere rağmen yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sarı-kırmızılı ekibe istenen katkıyı sağlayamadı.

KUPA SEVİNCİ YAŞAYAMADI

Cim-Bom'da 2 sezon geçiren Falcao, 731 gün süren serüveninde toplam 43 resmi maça çıkabildi. 35 yaşındaki golcü futbolcu, bu karşılaşmalarda 20 kez fileleri havalandırırken G.Saray'da kupa sevinci de yaşayamadı.

2 YILDA 150 MİLYON LİRA ÖDENDİ

RADAMEL Falcao, Galatasaray'dan 2 yılda 150 milyon liranın üzerinde para kazandı. Sarı-kırmızılılar tecrübeli futbolcuya yıllık 5 milyon Euro garanti ücret verirken golcü oyuncu, ekstra primlerle yıllık yaklaşık 7 milyon Euro gelir elde etti. Böylece yıldız oyuncu sarı-kırmızılılardan 2 yılda 150 milyon TL kazanmış oldu.

CİM-BOM'A BESİC ÖNERİLDİ

DIŞ transferde ön libero arayışında olan G.Saray'a sürpriz bir isim önerildi. Menajerler, Melo ve Fernando tarzında bir 6 numara arayışında olan sarı-kırmızılı yönetime, Everton ile sözleşmesini fesheden Muhamed Besic'i önerdi. Son olarak haftada 30 bin sterlin kazanan oyuncunun sarı-kırmızılı formayı giymeye hazır olduğu aktarıldı.