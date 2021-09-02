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Haberler Galatasaray Şovla geldi hüsranla bitti

Şovla geldi hüsranla bitti

İki yıl önce havaalanında 30 bin taraftarın karşıladığı Radamel Falcao’nun Galatasaray’daki kariyeri hayal kırıklığıyla sonlandı

Şovla geldi hüsranla bitti

2.9.2021

Galatasaray'da Radamel Falcao ile yollar resmen ayrıldı. 35 yaşındaki Kolombiyalı golcü Rayo Vallecano'ya transfer oldu. İspanyol ekibi Kolombiyalı yıldızın yıllık net ücretinin 2 milyon Euro'luk kısmını üstlenecek. Aslan ise Falcao'ya bu sezon sözleşme feshi için 3 milyon Euro ödeyecek. Monaco'dan 1 Eylül 2019'da transfer edilen yıldız, büyük beklentilere rağmen yaşadığı sakatlıklar nedeniyle sarı-kırmızılı ekibe istenen katkıyı sağlayamadı.

KUPA SEVİNCİ YAŞAYAMADI
Cim-Bom'da 2 sezon geçiren Falcao, 731 gün süren serüveninde toplam 43 resmi maça çıkabildi. 35 yaşındaki golcü futbolcu, bu karşılaşmalarda 20 kez fileleri havalandırırken G.Saray'da kupa sevinci de yaşayamadı.

2 YILDA 150 MİLYON LİRA ÖDENDİ
RADAMEL Falcao, Galatasaray'dan 2 yılda 150 milyon liranın üzerinde para kazandı. Sarı-kırmızılılar tecrübeli futbolcuya yıllık 5 milyon Euro garanti ücret verirken golcü oyuncu, ekstra primlerle yıllık yaklaşık 7 milyon Euro gelir elde etti. Böylece yıldız oyuncu sarı-kırmızılılardan 2 yılda 150 milyon TL kazanmış oldu.

CİM-BOM'A BESİC ÖNERİLDİ
DIŞ transferde ön libero arayışında olan G.Saray'a sürpriz bir isim önerildi. Menajerler, Melo ve Fernando tarzında bir 6 numara arayışında olan sarı-kırmızılı yönetime, Everton ile sözleşmesini fesheden Muhamed Besic'i önerdi. Son olarak haftada 30 bin sterlin kazanan oyuncunun sarı-kırmızılı formayı giymeye hazır olduğu aktarıldı.

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