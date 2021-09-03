Aslan’da Oğulcan sevinci

GALATASARAY, durumu yılan hikayesine dönen Oğulcan Çağlayan' da mutlu sona ulaştı ve 25 yaşındaki futbolcu lisansı çıkarıldı. Bilindiği üzere sarı-kırmızılı kulübün, transferinde eski kulübü Çaykur Rizespor ile yaşadığı ihtilaf nedeniyle TFF sezon başında Oğulcan Çağlayan'a lisans vermemişti. Galatasaray Oğulcan'ın lisansını çıkarmak için Rizespor'a yapılan 1 milyon 200 bin Euro ve 506 bin 275 TL ödeme sonrası TFF Genel Sekreterliği'ne başvuru yaparak 25 yaşındaki futbolcunun lisansının çıkarılmasını talep etti ve daha sonra sorun çözüldü. Oğulcan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, formasına yeniden kavuşmasını sağlayan başkan Burak elmas, teknik direktör Fatih terim ve kendisini destekleyen taraftarlara teşekkür etti.

CENGİZ YOĞUN BAKIMDA

G.SARAY Kulübünün eski başkanı Mustafa Cengiz, hastanede yoğun bakımda tedavi altına alındı. Geçen yıl yaşadığı rahatsız nedeniyle bir dizi operasyon geçiren ve tedavisine devam edilen Cengiz, dün sabah geçirdiği nöbet sonrası ambulansla hastaneye kaldırıldı. Mustafa Cengiz, Acıbadem Maslak Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedavi ediliyor. Mustafa Cengiz'in sağlık durumuyla ilgili bir açıklama yapan Tıbbi Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Yeşim Eralp, "Yapılan ilk değerlendirilmelerinde yaşamını tehdit eden bir bulgu saptanmayan Sayın Cengiz, halen yatan hasta servisinde takip altındadır" dedi.