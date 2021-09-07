Aslan’ın inadı inat

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray orta sahaya takviye için listesinin başına çektiği Al-Ahly'nin yıldızı Aliou Dieng için ısrarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılıların yaptığı teklifi 6 milyon dolar'a yükselttiği bildirilirken futbolcunun kulübü ise 8 milyon dolar ya da 7 milyon euro artı oyuncunun bir sonraki satışından elde edilecek gelirin yüzde 20'sini istiyor. Aslan yaz transfer dönemi kapanmadan tamamlamak istiyor. Malili oyuncunun 30 Haziran 2026'ya kadar Al Ahly ile sözleşmesi sürüyor. Mali Milli Takımı'nda 8 kez forma giyen oyuncu bu süreçte 1 kez rakip fileleri sarsmayı başardı. Mısır basınına göre Dieng, sarı-kırmızılılara gelmek için kulübüne baskı yapıyor.



"G.SARAY'DA DEVAM EDECEĞİM"

Bu arada 2022 Dünya Kupası Afrika Elemeleri F Grubu ikinci turunda Mısır G.Saray'ın yıldızı Mohamed'in son dakikalarda attığı golle Gabon ile 1-1 berabere kalırken başarılı golcü Bordeaux süreci ve sarı-kırmızılı ekiple ilgili açıklamalarda bulundu. Mohamed, Ontime Sport kanalına yaptığı açıklamada, "Gabon'a attığım gol için mutluyum. Bordeaux'ya gitmeme engel olanın ne olduğunu bilmiyorum. Sanırım prosedürlerden dolayı. Ama Allah'a şükrediyorum. Sezon sonuna kadar Galatasaray'la devam edeceğim" dedi.