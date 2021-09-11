2022’de Aslan olacak

G.Saray'ın transferin son gününde kadrosuna katmak için büyük uğraş verdiği Al Ahly'nin başarılı ön liberosu Aliou Dieng ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Mısır basınından yansıyan haberlere göre sarı-kırmızılıların Dieng defterini kapatmadığı aksine önemli mesafe kaydederek 23 yaşındaki yıldız için gelecek sezona yönelik anlaşma sağladığı öğrenildi. Fatih Terim'in çok önem verdiği bilinen 6 numara pozisyonu için 1 numaralı aday olan Malili yıldızın 2022 yılında G.Saray formasını giyeceği konuşuluyor.

2026'YA KADAR SÜRÜYOR

Sağ ayağını etkili bir şekilde kullanan genç ismin, Haziran 2026'ya kadar Al Ahly ile sözleşmesi bulunuyor. Önümüzdeki yıl G.Saray'ın başarısı için ter dökmesi beklenen Dieng, 12 kez Mali Milli Takımı'nın formasını terletirken 1 gol üretti.

138 MAÇTA 4 GOL 8 ASİST

Malili yıldız Dieng şimdiye kadar kariyerinde 138 müsabakada rol alırken 4 gol 8 asist üretmeyi başardı. Kariyerine ülkesinin takımlarından Djoliba AC Bamako'da başlayan Dieng, daha sonra Cezayir takımlarından MC Alger'e transfer oldu. 2019-20 sezonunda Dieng, 1.1 milyon euro bonservisle El Ahly'in yolunu tutmuştu.

BOEY'İN YERİNE YEDLİN GALATASARAY'DA

Sacha Boey'in önceki günkü antrenmanda sakatlanması teknik heyetin moralini bozdu. Oyuncunun iki hafta görev alamayacağı bildirilirken bu oyuncunun yerine Trabzonspor maçında DeAndre Yedlin forma giyecek. Ancak Yedlin ise ABD Milli Takımı'ndan moralsiz döndü. Kazanılamayan El Salvador ve Kanada maçlarından sonra teknik direktör Berhalter, Galatasaraylı sağ beki kulübeye çekti. El Salvador maçında 76'da oyundan aldığı Yedlin'e, Kanada maçında ise sadece 45 dakika dayandı. Honduras maçında son 17 dakika oyuna aldı. Yedlin 4-1 kazanılan maçta son golün asistini yapan oyuncu oldu. ABD Milli Takımı'nda formasını kaybeden DeAndre- Yedlin'in çok keyifsiz olduğu gelen bilgiler arasında.