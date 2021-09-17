Aslan’a müthiş ikram

UEFA Avrupa Ligi E Grubu ilk maçında Galatasaray, sahasında İtalyan ekibi Lazio'yu tek golle yenerek galibiyetle başladı: 1-0. 22. dakikada sol taraftan topla içeri giren Kerem'in yerden verdiği pasta savunmadan seken meşin yuvarlağı son anda kaleci Strakosha kontrol etti. 23'te ceza sahası dışı sağ çaprazda topu alan Morutan'ın sert şutu üst direkten oyun alanı içine döndü. 51'de savunmanın yaptığı hatada topu alan Kerem'in soldan ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşu kaleci Strakosha oyun alanı içine uzaklaştırdı.

MUSLERA KALESİNDE DEVLEŞTİ

61'de ceza sahası içine çalımlarla giren Morutan'ın Kerem'e bıraktığı pasta gelişe yapılan vuruşta meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı. 63'te ceza sahası içi sol tarafında topu alan Kerem'in Cicaldau'ya verdiği pasta Rumen futbolcunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı. 67'de Morutan'ın sağ taraftan ceza sahası içine açtığı ortada Lazzari'nin yaptığı ters vuruşta kaleci Strakosha'nın müdahalesiyle meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0. 71'de uzun pasta topu alan Savic'in aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı. 74'te Zaccagni'nin sol taraftan açtığı ortada Pedro'nun kafa vuruşunda top kaleci Muslera'da kaldı. Maç 1-0 sona erdi.

MARCAO 11'DE BAŞLADI

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uyguladığı için bir süre kadro dışı kalan Brezilyalı stoper Marcao, affedilmesinin ardından ilk kez bir maçta forma giydi. TFF'den 8 maç ceza lana ve kulüpte de kadro dışı bırakılan Marcao, 4 Eylül'de para cezası kesilmesinin ardından affedildi. T Giresunspor müsabakasının ardından Süper Lig'de 3, UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda ise 2 maçta görev yapamayan Marcao, Lazio karşılaşmasıyla formasına kavuştu. Sarı-kırmızılı takımın antrenmanında barıştırılan Marcao ile Kerem, söz konusu olaydan sonra ilk kez bir müsabakada buluştu

EL ELE TRİBÜNE GİTTİLER

GZT Giresunspor maçındaki olay nedeniyle gündemde olan Kerem Aktürkoğlu ile Marcao, birlikte tribüne giderek dostluk mesajı verdi. Seremoni sonrasında sarı-kırmızılı taraftarlar, Kerem Aktürkoğlu'ndan takımı tribüne getirmesini istedi. Bunun üzerine Kerem'in yanına giden Marcao, elini takım arkadaşının omzuna atarak tribünleri birlikte selamladı.

İNANILMAZ HATA

UEFA Avrupa Ligi'nde Lazio'yu UEFA Avrupa Ligi'nde konuk eden Galatasaray, karşılaşmanın 67. dakikada 1-0 öne geçerken, Lazio kalecisi Thomas Strakosha'nun hatası geceye damga vurdu. 67. dakikada Morutan içeriye kat etti ve ortasını yaptı. Lazio savunmasında Lazzari topu uzaklaştırmak için gelişi güzel bir vuruş yaptı ve top havalandı. Havalanıp kaleye doğru yönelen ters topu kontrol etmek isteyen Lazio kalecisi Strakosha büyük bir hata yaptı. Topun kontrolünü sağlayamayan Arnavut kaleci, topu kale içine aldı ve Galatasaray öne geçti. Golün ardından sarı-kırmızılı oyuncular ve teknik heyet büyük sevinç yaşamasına karşın şaşkınlıklarını gizleyemediler.

TERİM'DEN 2 DEĞİŞİKLİK

UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nun ilk haftasında İtalya'nın Lazio takımını konuk eden Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Süper Lig'de son oynanan Trabzonspor maçının ilk 11'ine göre 2 değişiklik yaptı. Galatasaray, Türk Telekom Stadı'ndaki karşılaşmaya Fernando Muslera, DeAndre Yedlin, Marcao, Victor Nelsson, Patrick Van Aanholt, Berkan Kutlu, Taylan Antalyalı, Olimpiu Morutan, Alexandru Cicaldau, Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu 11'i ile başladı. Fatih Terim, Trabzonspor müsabakasında ilk 11'de görevlendirdiği Luyindama ile Emre Kılınç'ı yedeğe çekti. Tecrübeli teknik direktör, bu futbolcuların yerine Marcao ile Taylan Antalyalı'ya görev verdi.

EVİNE GERİ DÖNDÜ

Galatasaray, bu sezon ilk kez Türk Telekom Stadı'nda maça çıktı. Türk Telekom Stadı, son olarak geçen sezon Süper Lig'in son haftasında 15 Mayıs'ta Galatasaray-Yeni Malatyaspor karşılaşmasına ev sahipliği yaptı. Yaz döneminde stat zemininde yenileme çalışmaları başlatıldı. Sarı-kırmızılı ekip, zemin çalışmalarının yetişmemesinden dolayı bu sezon Süper Lig ve Avrupa kupalarında ev sahibi olarak çıktığı 4 maçı İstanbul'daki farklı statlarda oynamak zorunda kaldı. Galatasaray, Lazio müsabakasıyla 124 gün sonra Türk Telekom Stadı'nda maça oynadı.

Maçı Levent TÜZEMEN Yorumladı

TERİM YİNE HAKLI ÇIKTI!

Galatasaray sezon başından beri en doğru futbolunu Lazio'ya karşı sergiledi. Muslera'dan Halil'e kadar tüm oyuncular dikkatliydi. Ayağa pas yaptılar. Rakibe baskı koydular. Takım halinde savunma disiplininden vazgeçmediler. Top Lazio'ya geçtiğinde Galatasaray savunmasında çok çabuk çoğaldı. Lazio'ya geniş alan bırakmadıkları gibi, akıllarda kalacak pozisyon bile vermediler. Fatih Terim'in söylediği gibi Galatasaraylı oyuncular saha içerisinde aktif dinlenmeyi başarı ile uyguladı. Rakibin üzerine gitmeden önce sakin kalarak ve riske girmeden ayağa pas yapmaya özen gösterdiler. Eğer Slovak hakem biraz cesaretli olsaydı Akpa yaptığı sert faullerden sonra oyunda kalamazdı. Akpa'nın atılacağını anlayan Sarri, futbolcuyu oyundan aldı.

KAZANMAYI HAK ETTİLER

Galatasaray genç ve birbirini tamamlayan oyuncu gurubuyla seyirciye hoş gelen ve keyif veren bir oyun sergiledi. Bu genç Galatasaray'ın 40 yıllık tecrübeli gibi oyun ortaya koyması hem akıl doluydu hem de izleyenleri fazlasıyla mutlu etti. Terim yine haklı çıktı. Nelsson, Marcao ikilisi ligin en iyi defansı olacak. Bu iki oyuncu da geriden oyunu başlatırken, aceleci davranmadı, riske girmedi, pozisyon ve kademe hatası yapmadılar. Berkan'ın çalışkanlığı, Kerem'in rakibi yıpratması ön plana çıktı, ancak Morutan ve Cicaldau'nun oynama süreleri çoğaldıkça, Galatasaray'ın oyununa ciddi katkı sağlayacağını düşünüyorum. Van Aanholt akıllı bir oyuncu ama bazen kendisini bile şaşırtacak pas hataları yapıyor. Yedlin fazla öne çıkmayarak savunmayı doğru kontrol ederek savunmaya ciddi destek verdi. Ve oyuncular üstün oynadıkları Lazio'ya karşı golü belki rakip kalecinin hatasından buldular ama kazanmayı da hak ettiler.