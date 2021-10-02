Marcao var sorun yok

Bu sezon savunmasında sıkıntı çeken G.Saray, ligdeki 8 maçlık cezasını hala çeken tecrübeli futbolcusu Marcao'nun oynadığı maçlarda daha iyi bir görüntü ortaya koyuyor. Sarı-kırmızılılar bu sezon ligde kalesinde 10 gol görürken sadece Marcao'nun oynadığı tek lig maçı olan Giresun mücadelesinde gol yemedi. Aslan ayrıca UEFA Avrupa Ligi'ndeki Lazio ve Marsilya mücadelelerine de Marcao ile çıktı ve bu mücadelelerde de kalesini gole kapattı. Lazio karşısında oynayan ve takımının 1-0 kazanmasında büyük katkı sağlayan Marcao, Nelsson ile yine iyi bir ikili oldu.

BEŞİKTAŞ DERBİSİNDE SAHADA

Marcao, Rize ve Konya maçlarında cezasını tamamlayıp Beşiktaş derbisinde sahada olabilecek. Bu arada Fransız basını Marsilya- G.Saray maçına geniş yer verdi. L'Equipe "Marsilya baskındı ancak Galatasaray tarafından engellendi" başlığını attı. Foot Mercato ise iki takımın oyuncularının performanslarını notladı. 7 puanla, karşılaşmanın en yüksek puanını alan Marcao, maçın adamı seçilirken milli yıldız Cengiz Ünder'e de başarılı oyunundan dolayı 6 puan verildi.



MUSLERA'DAN ESPRİ DOLU PAYLAŞIM

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, yayıncı kuruluş spikeri Melih Gümüşbıçak'ın maç içerisinde kendisine yanlışlıkla ' Mondragon' diye hitap etmesine atıfta bulundu. Maçın ardından Uruguayli kaleci yaptığı paylaşımda Mondragon'u etiketleyerek "Beni bu zorlu gecede yalnız bırakmadığın için teşekkür ederim" sözlerini kullandı.



VAN AANHOLT'TAN ÇARPICI AÇIKLAMA

Karşılaşmada Marsilya'nın Fransız futbolcusu Matteo Guendouzi ile tartışma yaşayan Hollandalı yıldız Patrick van Aanholt'tan flaş bir paylaşım geldi. Van Aanholt sosyal medya hesabından Guendouzi hakkında, "VAR yanıldığını ispat ettikten sonra çenen hala çalışıyor. Ben o peruğu kafandan çıkarmadan önce rahatlaman gerek" ifadelerini kullandı.