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Haberler Galatasaray Çaykur Rizespor - Galatasaray I CANLI ANLATIM

Çaykur Rizespor - Galatasaray I CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 8. haftasında heyecan devam ediyor. Günün son maçında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Aslan, Göztepe galibiyetinin ardından Rize engelini de aşarak seri yakalamak istiyor. Konuk ekipte ise hedef, Hamza Hamzaoğlu ile ilk galibiyetini almak.

Çaykur Rizespor - Galatasaray I CANLI ANLATIM

03.10.2021, 19:01

Süper Lig'in 8. haftasında heyecan devam ediyor. Günün son maçında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oluyor.

Şampiyonluğun güçlü adaylarından Aslan, Göztepe galibiyetinin ardından Rize engelini de aşarak seri yakalamak istiyor. Konuk ekipte ise hedef, Hamza Hamzaoğlu ile ilk galibiyetini almak.

Çaykur Rizespor Galatasaray maçını haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

Çaykur Rizespor: Gökhan, Boyd, Holmen, Selim Ay, Cemali, Djokovic, Dabo, Umar, Boldrin, Sabo, Pohjanpalo.

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Alpaslan, Van Aanholt, Taylan, Berkan, Cicaldau, Feghouli, Babel, Mohamed

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