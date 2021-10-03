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Çaykur Rizespor - Galatasaray I CANLI ANLATIM

Süper Lig'in 8. haftasında heyecan devam ediyor. Günün son maçında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'a konuk oluyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Aslan, Göztepe galibiyetinin ardından Rize engelini de aşarak seri yakalamak istiyor. Konuk ekipte ise hedef, Hamza Hamzaoğlu ile ilk galibiyetini almak.

03.10.2021, 19:01