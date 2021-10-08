Aslan’ın yeni gözdesi

Süper Lig'e verilen milli arada Ocak ayı transfer dönemine yönelik çalışmalara başlayan Galatasaray, gaza bastı. Takım arkadaşı Kerem Aktürkoğlu'na saldırdıktan sonra 8 maç ceza alan ve kadro dışı kaldıktan sonra teknik direktör Fatih Terim tarafından affedilerek UEFA Avrupa Ligi'nde forma giyen Marcao'nun başarılı performansı sarıkırmızılıları alternatif isimlere yöneltti.

Avrupa'dan ve Brezilya'dan talipleri olan oyuncunun ayrılması halinde kadrosuna güçlü bir ismi katmak isteyen yönetimin, Portekiz temsilcisi Porto'nun 27 yaşındaki başarılı savunmacısı Mbemba'yı gündemine aldığı öğrenildi.

Luyindama'nın Kongo Milli Takımı'ndan arkadaşı olan başarılı stoperin gelecek sezon Porto ile sözleşmesinin bitecek olmasını koz olarak kullanmak isteyen kurmaylar, piyasa değeri 16 milyon Euro olan oyuncuyu cüzi bir bonservis bedeliyle kadrosuna katmak istiyor. Mbemba, kariyerinde, RSC Anderlecht ve Newcastle United gibi takımlarda forma giydi. Mbemba, Demokratik Kongo milli takım formasını da 55 kez giyerken, 4 gol atma başarısı gösterdi.