Kerem’e kanca

Bu sezon sergilediği başarılı performansla dikkatleri üzerine çeken G.Saray'ın genç yıldızı Kerem Aktürkoğlu, Avrupa kulüplerinin de gündemine girdi. A Milli Takım formasıyla ilk golünü Norveç'e atan, Letonya deplasmanında ikinci yarıda kenara alınmasına rağmen iyi bir grafik çizen Kerem Aktürkoğlu Fransa'da da yakından takip edildi. Nantes'ın teknik direktörü Yves Bertucci'nin 22 yaşındaki kanat oyuncusunu çok beğendiği öğrenildi. Nantes'ın Ocak ayında Kerem Aktürkoğlu'nun bonservisi için Galatasaray 'a 6 milyon Euro'luk teklifte bulunacağı öğrenilirken sarı-kırmızılıların ise kapıyı 10 milyon Euro'dan açması bekleniyor.

8 MAÇTA GÖREV ALDI

24Erzincanspor'dan transfer edilen, Galatasaray ile bu sezon 8 lig karşılaşmasında görev alan ve 538 dakika sahada kalan genç oyuncu, bu süreçte Kasımpaşa filelerini sarsmıştı. Avrupa kulvarında da eleme, Play-Off ve grup aşaması olmak üzere 8 karşılaşmaya çıkan 22 yaşındaki başarılı oyuncu buradaki 2 gol 3 asistlik performansıyla dikkatleri çekip alkış toplamıştı.

'HAYALLERİMİN ÇOK ÖTESİNDE'

Galatasaray'ın sezon başında 6.5 milyon Euro'ya kadrosuna kattığı Cicaldau, Rumen basınına flaş açıklamalarda bulundu. Sarı-kırmızılı takımda geçirdiği 2 aylık süreyi değerlendiren Rumen futbolcu, "Galatasaray taraftarlarının daha önce de çok videosunu görmüştüm ancak yaşadıklarım, hayal ettiklerimin çok ötesinde. İnanılmaz! Böylesine bir tutku ve aşkı başka yerde bulmak çok zor. Galatasaray'da rüyamı yaşıyorum çünkü her şey harika. Taraftarlar, antrenman tesisleri, idman, soyunma odasındaki atmosfer, yemek, yaşadığım yer. Taraftarlar Galatasaray'ın içindeki her şeyi seviyor. Sokaklarda insanlar beni durdurup, fotoğraflar çekiyor. Maske bile takıyor olsam beni tanıyorlar" yorumunda bulundu.