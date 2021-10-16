Elneny tamam

G.Saray Arsenal'de oynayan Elneny'de mutlu sona ulaştı. Oyuncuyla uzun zamandır görüşme halinde olan Cim-Bom, transfer için oyuncuyu ikna etti. Yıldız futbolcunun kulübüyle anlaşma sağlanması durumunda ocakta imzalar atılacak. Yaz transfer döneminde oyuncunun kulübüyle anlaşan G.Saray, Elneny'nin 3.5 milyon Euro istemesi nedeniyle transferden son anda vazgeçti.

ÜCRETİ 2 MİLYON EURO

İspanyol basınında yeni çıkan haberlere göre 2022 yılında takımıyla sözleşmesi sona erecek olan 29 yaşındaki oyuncu, Galatasaray'ın yıllık 2 milyon Euro'luk teklifini kabul etti. Sarı-kırmızılıların oyuncuyu Ocak ayında kadrosuna katmak için Arsenal ile görüşme yapacağı ve transferi bitireceği ifade edildi. Arsenal'in İstanbul ekibinden gelecek teklifi beğenmemesi ve reddetmesi durumunda ise Galatasaray, yaz transfer sezonunda Elneny'yi bedelsiz olarak kadrosuna katacak.

YENİDEN KAAN AYHAN SAVAŞI

Yaz transfer döneminde Ghezzal, Rosier, Gedson gibi oyuncularda sık sık karşı karşıya gelen Galatasaray ve Beşiktaş, bu kez de Kaan Ayhan için büyük bir savaşa giriyor.. Ezeli rakipler, İtalyan kulübü Sassuolo'dan ayrılık kararı alan milli futbolcuyu devre arasında kadrosuna katabilmek için büyük bir uğraş veriyor. Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin, "Devre arasında kadromuza katmak istiyoruz" açıklamasının ardından Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, milli futbolcu için bizzat devreye girdi. Tecrübeli hocanın hem eski öğrencisi Kaan hem babası Erol Ayhan'la görüşme yapacağı öğrenildi. 26 yaşındaki oyuncunun hangi takıma gideceği ise merak konusu.