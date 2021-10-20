Galatasaray’a Fransa kancası

Süper Lig'de zirve yarışı veren Galatasaray'da transfer gündemi de bir hayli karışık. Ocak ayında takıma takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılıların golcü oyuncusu Mostafa Mohamed'e teklif yağıyor. Mısır ekibi Zamelek'ten satın alma opsiyonlu 2 yıllığına kiralanan yıldız isim, yaz transfer sezonun son günlerinde Fransa'ya gidecekti. Ancak son anda çıkan pürüzler nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Bu sezona da durgun başlayan ve tüm kulvarlarda çıktığı 14 maçta skora katkı veremeyen Mohamed kendine geldi. Önce Rizespor maçında attığı 2 golle üç puanı getiren Mısırlı golcü, geçtiğimiz günlerde Konyaspor karşısında attığı golle takımına 2 haftada 6 puan kazandırdı.

TAKİP EDİYORLAR

Mohamed'in yükselen form grafiğinin ardından ise Fransa'nın dev ekipleri çalışmalara başladı. Fransa'dan Marsilya, Bordeaux ve St. Etienne, Mohamed'in performansını çok yakından takip ederken, sarı-kırmızılıların devre arasında transfere izin vereceği iddia edildi.

ASLAN'A TANIDIK HAKEM

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu üçüncü haftasında Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile yarın deplasmanda yapacağı karşılaşmada Avusturyalı hakem Harald Lechner görev yapacak. Lechner'in yardımcıları aynı ülkeden Andreas Heidenreich ile Maximilian Kolbitsch olurken, 4. hakem ise Markus Hameter olacak. Lechner, daha önce Trabzon'un Krasnodar'a 2-0 yenildiği karşılaşmayı yönetmişti.