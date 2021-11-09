Aslan istikrarsız

SÜPER Lig'de önceki hafta derbide Beşiktaş'a yenildikten sonra geçen hafta Gaziantep FK'yı deviren Galatasaray, Karagümrük deplasmanında iki puan kaybetti, istikrarsız bir görüntü çizdi. Yoğun maç trafiğinden çıkan sarı-kırmızılılar, milli arayı iyi değerlendirmek istiyor. Zirvenin 9 puan gerisinde kalan İstanbul ekibinde teknik direktör Fatih Terim, milli ara sonrası seri galibiyetler alarak hem liderle olan farkı eritmek hem de takımın istikrarı yakalamasını hedefliyor. G.Saray, milli aranın ardından F.Bahçe derbisine çıkacak.

HEDEF DERBİYLE ÇIKIŞA GEÇMEK

AVRUPA'DA başarılı olmasına rağmen ligde istenilen sonuçları almakta zorlanan ve Avrupa'daki performansını lige taşıyamayan sarı-kırmızılılar, derbiyle beraber yeniden çıkışa geçmek istiyor. Teknik direktör Fatih Terim ve kurmayları derbiye kadar takımın motivasyonunu üst düzeye çekmeye çalışacak.

EMRE KILINÇ, TERİM'İ KIZDIRDI

UZUN sürenin ardından Karagümrük karşısında ilk 11'de şans bulan Emre Kılınç, fırsatı değerlendiremedi. Sahada kaldığı süre boyunca beklentilerin altında kalan futbolcu, rakibin attığı gol öncesi de hatalı pas vererek Fatih Terim'in tepkisini çekti. Terim, maç sonrası Emre'ye sitem etti. Galatasaray'ın yaşayan efsanesi Muslera da kariyerinin en eleştirilen dönemini yaşıyor. Tecrübeli eldiven Karagümrük maçında yediği golden sonra eleştirilerin hedefinde olurken, devre arasında kaleci takviyesi yapılacağı ileri sürülüyor.

RUSYA'DAN 'MAÇ TEKRARI' AÇIKLAMASI

G.SARAY'IN kural hatası nedeniyle tekrar oynanması için UEFA'ya başvurduğu Lokomotiv Moskova maçı için flaş bir açıklama geldi. Kulübün sembol ismi Yuri Semin, maçın tekrarlanmasının lehlerine olacağını söyledi. Semin, "Beraberlik hiçbir şekilde işe yaramıyor, kazanmak gerekiyor" dedi.