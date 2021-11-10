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Galatasaray harekatı

Ocak ayında Assunçao’nun kiralık sözleşmesini feshetmeyi düşünen Galatasaray, orta saha takviyesi için Konyaspor’un 24 yaşındaki önliberosu Amir Hadziahmetovic’e kanca attı

Galatasaray harekatı

10.11.2021

Galatasaray aradığı orta sahayı Süper Lig'de buldu. Devre arası transfer döneminde performansı beklenenin altında kalan Gustavo Assunçao ile yollarını ayırma planı yapan Galatasaray'da rota orta saha transferine çevrildi. Orta saha takviyesi için kolları sıvayan Galatasaray aradığı ismi Süper Lig'de buldu. Konyaspor'daki istikrarlı performansıyla dikkat çeken Amir sarı-kırmızılı yönetimin gündemine girdi.

GELMEYİ ÇOK İSTİYOR
Teknik direktör Fatih Terim'in istediği futbolcu için harekete geçen yönetim Konya ekibiyle ilk teması kurdu. Yeşilbeyazlıların, başarılı orta saha oyuncusu için kapıyı 5 milyon Euro'dan açtığı belirtilirken iki kulüp arasındaki pazarlıklar devam ediyor. 2016 yılından beri Konyaspor'da forma giyen Amir Hadziahmetovic'in, Galatasaray'ın bu ilgisinden oldukça memnun olduğu belirtildi. Boşnak futbolcunun sarı-kırmızılılara duyduğu sempati, transferde Cim-Bom'un elini biraz daha güçlendiriyor. Konyaspor'un transfer olmak isteyen oyuncusuna zorluk çıkarmamak adına daha uygun bonservis bedeline onay verebileceği de kaydedildi.

FEGHOULİ'YE YENİ SÖZLEŞME
GALATASARAY'DA Sofianne Feghouli için karar verildi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Cezayirli oyuncuya yıllık 1.5 Milyon Euro civarında yıllık ücret üzerinden yeni kontrat önerilecek. Feghouli'nin menajeriyle kısa süre içinde masaya oturulması bekleniyor. Teknik direktör Fatih Terim de oluşturmaya çalıştığı sistemde Feghouli'nin tecrübe ve kalitesiyle önemli rol üstlenebileceğini düşünüyor ve uygun bir maliyetle takımda kalmasına sıcak bakıyor. Bu sezon Galatasaray formasıyla 15 maçta forma giyen Sofianne Feghouli 3 gol atıp 1 de asist yapmıştı.

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