G.Saray’da ocak telaşı

Galatasaray'ı Ocak ayında hareketli günler bekliyor. Sarı-kırmızılılar hem kadrosundaki oyuncular hem de transferle ilgili önemli adımlar atmaya hazırlanırken, ara dönemin hayli yoğun geçeceği iddia edildi. Ryan Babel ve Mbaye Diagne için gelecek teklifleri değerlendirmeye alacağı öne sürülen sarı-kırmızılıların bu iki ismin ayrılığı halinde hücuma takviye için gaza basacağı öğrenildi. Geçtiğimiz iki sezon Belçika'nın Club Brugge ve İngiltere'nin West Bromwich takımlarına kiralanan Mbaye Diagne'nin yeniden ayrılma ihtimalinin yüksek olduğu konuşulurken Gustavo Assunçao'nun da ilk devrenin bitiminin ardından Portekiz'e geri döneceği gelen haberler arasında. Bir yıllığına 200 bin Euro'ya kiralanan 21 yaşındaki futbolcu, Famalicao Kulübü'ne gönderilecek.

SADECE 134 DAKİKA

Bugüne dek sadece 2 maçta toplam 134 dakika süre alabilen Assunçao ile yabancı kontenjanında yer açmak adına yollar ayrılacak. Bu arada Kayseri'den Rennes takımına giden Doğan Alemdar için kiralama hamlesi yapıldı.

UEFA'DAN G.SARAY'A RET

UEFA, Avrupa Ligi'nde Galatasaray'ın Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova ile oynanan maçta kural hatası olduğu gerekçesiyle yaptığı başvuruyu reddetti. UEFA'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, sarı-kırmızılıların Avrupa Ligi E Grubu dördüncü haftasında 4 Kasım'da Lokomotiv Moskova ile 1-1 berabere kaldığı karşılaşma için tekrar oynama veya hükmen galibiyet talebiyle yaptığı başvurunun kabul edilmediği duyuruldu. Bilindiği üzere karşılaşmada İsviçreli hakem Sandro Scharer'in L.Moskovalı Zhivoglyadov'a iki kez sarı kart göstermesine rağmen futbolcunun oyundan ihraç edilmediği ileri sürülmüştü