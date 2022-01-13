Fellaini savaşı çıktı

Süper Lig ’in dev takımları Galatasaray ve Beşiktaş , bu kez de Fellaini için birbirlerine rakip oldu. Oyuncuyu N.United da transfer etmek istiyor

SÜPER Lig'de kötü gidişatını sürdüren Beşiktaş ve Galatasaray, bir yandan teknik direktör konusuyla ilgilenirken bir yandan da transfer arayışlarını tüm hızıyla sürdürüyor. Orta sahada sıkıntı yaşayan iki dev kulüp aynı oyuncunun peşine düştü. İngiliz basını Sunderland Echo'nun haberine göre; Süper Lig devleri Beşiktaş ve Galatasaray'ın futbol hayatını Çin'de sürdüren Marouane Fellaini ile ilgileniyor. Haberin detayında ise Belçika'da çıkan haberlere göre, Fellaini'nin bu ay Çin'den uzaklaşabileceğini ve Newcastle United da dahil olmak üzere Avrupa'ya dönebileceği ifadeleri yer aldı. Belçikalı yıldız daha önce de Türk kulüpleriyle anılmıştı. Ancak Belçikalı futbolcunun bu sefer Türkiye'ye gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.