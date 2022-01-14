Torrent’in ilk isteği Sanz

G.Saray'da teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrılmasının ardından göreve gelen ve ayağının tozuyla idmana bile çıkan Domenec Torrent'in transfer listesindeki ilk aday ortaya çıktı. İspanyol çalıştırıcının aynı Fatih Terim gibi Gustavo Assunçao'yu kadroda düşünmediği ileri sürülürken Barcelona B takımında forma giyen zaman zaman A takımla da çalışan genç yıldız Alvaro Sanz'ı listesinin ilk sırasına çektiği öne sürüldü.

TERİM'DEN ANLAMLI MESAJ

Bu arada G.Saray, Torrent ile 1,5 yıllığına anlaşırken tecrübeli hocanın ekibinde, 2 yardımcı, 1 kaleci, 1 atletizim antrenörü ve 1 de analist uzmanı yer alırken hepsinin maliyeti 1 milyon 600 bin Euro olacak. Öte yandan G.Saray ile yollarını ayıran Teknik Direktör Fatih Terim, günler sonra sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Sarıkırmızılılara attığı ilk imza ve attığı son imzanın fotoğraflarını koyan Terim, "Galatasaray'daki ilk imzam ve son imzam" notunu düştü.

MARCAO KORKUTTU

GALATASARAY'IN deneyimli savunmacısı Marcao talihsiz bir kaza yaşadı. Trafik kazası geçiren Brezilyalı savunmacının aracında maddi hasar meydana gelirken futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

GALATASARAY'DA TERCÜMAN KRİZİ

GALATASARAY'IN yeni teknik direktörü Domenec Torrent'in ekibinde yer alan tercüman Marc Gonzalo Martinez kriz yarattı. Martinez'in daha önce Galatasaray'a 'malum takım' dediği, Beşiktaşlı olduğunu söylediği ve F.Bahçe Kart reklamında oynadığı ortaya çıktı.

24 SAAT GEÇMEDEN GİTTİ

FLORYA'DAKİ ilk idmanda Torrent'in yanında olan Marc Gonzalo'nun 24 saat geçmeden görevinden uzaklaştırıldığı ve dünkü idmanda yer almadığı öğrenildi. Galatasaray'da Mert Çetin görevinden istifa ederken, uzun yıllar Kasımpaşa'da görev alan Marc Gonzalo ile anlaşma sağlanmıştı.