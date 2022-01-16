Domenec Torrent ile kükreme vakti

GALATASARAY, Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında bugün deplasmanda Atakaş Hatayspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni Hatay Stadı'nda yapılacak maç, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Erkan Özdamar yönetecek. Ligde üst üste alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Fatih Terim'in takımdan ayrılmasının ardından göreve getirilen Domenec Torrent bugün ilk kez takımın başında sahaya çıkacak. Sarı-kırmızılılar, geride kalan 20 maçta 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 27 puanla haftaya 12. sırada girdi. Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Fernando Muslera, Mbaye Diagne ve Işık Kaan Arslan ile sarı kart cezalısı Victor Nelsson'ın yanı sıra Afrika Uluslar Kupası'nda yer alan Feghouli ile Mustafa Mohammed forma giyemeyecek

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