Galatasaray’a Hatay’da soğuk duş

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Galatasaray, teknik direktörü Domenec Torrent yönetiminde çıktığı Hatayspor deplasmanında iki kez öne geçmesine rağmen 4-2 mağlup oldu.23. dakikada Van Aanholt'un ortasında arka direkte topla buluşan Emre'nin vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. 26'da Saint Louis topa elle müdahale edince hakem Erkan Özdamar, penaltı noktasını gösterdi.



Van Aanholt'un kullandığı penaltı vuruşunda top kaleci Abdullah'ta kaldı. 43'te Kamara'nın ceza sahası içinde yerde kaldığı pozisyonla ilgili maçın hakemi VAR'a gitti. Pozisyonu inceleyen hakem Erkan Özdamar penaltı noktasını gösterdi.

Penaltı atışını kullanan Diouf, topu filelerle buluşturdu: 1-1.





KEREM'DEN HARİKA FRİKİK GOLÜ

45+7'de ceza sahası dışından Kerem'in kullandığı serbest vuruşta, top filelere gitti: 1-2. 53'te Saint Louis'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Kamara'nın vuruşunda, top ağlara gitti. Maçın hakemi Erkan Özdamar, ofsayt gerekçesiyle golü geçerli saymadı.

62'de kontratak geliştiren Hatayspor'da ceza sahası içinde topla buluşan Kamara'nın şutunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2. 70'te ceza alanı içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Cicaldau'nun vuruşunda, top direğin dibinden auta gitti. 79'da Hatayspor'un yeni transferi Kahraba'nın ceza sahası önüne gönderdiği topa vuran Lobjanidze, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi:

3-2. 90'da Lobjanidze, kaleci İsmail Çipe ile karşı karşıya kaldı. Lobjanidze'nin şutunda, meşin yuvarlak filelere gitti, maç bu skorla bitti: 4-2.



İKİ TAKIMDA DA EKSİK ÇOKTU

Galatasaray'da 9 futbolcu, farklı nedenlerle karşılaşmada forma giyemedi. Sakatlıkları bulunan Arda Turan, Luyindama, Muslera, Diagne ve Işık Kaan Arslan ile sarı kart cezalısı Victor Nelsson takımını Hatay'da yalnız bıraktı. Afrika Uluslar Kupası için milli takımlarında olan Sofiane Feghouli ve Mostafa Mohamed'in yanı sıra Ryan Babel de kamp kadrosuna alınmadı. Hatayspor'da ise sakatlığı süren Burak Can Çamoğlu ile ülkelerinin milli takımlarındaki Munir Mohand Mohamedi, Ayoub El Kaabi ve Adama Traore Galatasaray karşısında forma giyemedi.







TEKNİK ADAMLARDAN 5'ER DEĞİŞİKLİK

Galatasaray'ın yeni teknik direktör Domenec Torrent, ligde son oynanan GZT Giresunspor maçına göre ilk 11'de 5 değişikliğe gitti. Sarı-kırmızılı ekipte Giresunspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Işık Kaan Arslan, Nelsson, Ömer Bayram, Morutan, Babel'in yerine Marcao, Kerem, Van Aanholt, Alpaslan Öztürk ve Taylan 11'de şans buldu.Ev sahibi Hatayspor'da ise teknik direktör Ömer Erdoğan, ligdeki son Kasımpaşa maçına göre ilk 11'de 5 değişiklik yaptı. Teknik direktör Erdoğan, Sadık Baş, Falette, Bülent Cevahir, Sackey, Muhammed Mert'in yerine Onur Ergün, Riberio, Kamil Ahmet Çörekçi, Burak Öksüz ve Adekugbe'ye yer verdi.



ÜÇ PUANLI SİSTEMİN EN KÖTÜ PUANI

Bu sezon Süper Lig'de 27 puan toplayan Galatasaray (7G, 6B, 8M), 21. maçlar itibarıyla üç puanlı sisteme geçilen 1987/88'den bu yana en düşük sayıda kaldığı sezonu geçiriyor. Ayrıca bu sezon Süper Lig'de öne geçtiği maçlarda 15 puan kaybeden Galatasaray, Opta'nın detaylı analize başladığı 2014/15'ten bu yana bu şekilde en fazla puan bıraktığı sezonu yaşıyor.





GALATASARAY'DAN ANLAMLI PAYLAŞIM

GALATASARAY, ilk 11'ini açıkladığı görselde geçtiğimiz hafta trafik kazasında hayatını kaybeden eski futbolcuları Ahmet Çalık'ı unutmadı. Sarı kırmızılı ekip, ilk 11'ini sosyal medyadan "Sahadaki 11'imiz ve bir fazlası kalbimizde. #AhmetÇalık" mesajı ile paylaştı. Öte yandan Konyaspor'da 6 numaralı formayı giyen Çalık'ı anmak için 6. dakikada maç durdu. Futbolcular ve taraftarlar bir süre alkışlayarak, Ahmet Çalık'ı andı. Galatasaraylı oyuncular attıkları ilk golden sonra ise Ahmet Çalık'ın Galatasaray'da giydiği 5 numaralı formayı açtı.