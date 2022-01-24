Galatasaray Fırtına’ya tutuldu

Süper Lig'de zor günler geçiren Galatasaray, sahasında öne geçtiği maçta lider Trabzonspor'a mağlup oldu: 1-2. 15. dakikada Boey'in kullandığı taç atışında topu alan Halil 2 rakibinden sıyrılıp sağ çaprazdan ceza sahasına girdi. Bu futbolcunun plase vuruşunda kaleci Uğurcan topa hakim oldu. 29'da ceza sahası içinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, pasını verdiği sırada Denswil tarafından düşürüldü. VAR uyarısı sonrasında hakem Atilla Karaoğlan pozisyonu tekrar izleyerek penaltı noktasını gösterdi. 31'de Cicaldau, meşin yuvarlağı kalecinin ters köşesine göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.

ÖNCE BAKASETAS SONRA VİSCA

57'de Visca'nın sağdan kullandığı korner atışında Cornelius kafayla arka direğe doğru aşırttı. Bu noktada topla buluşan Ahmetcan'ın sert şutunda top yandan az farkla dışarı gitti. 66'da Visca ile verkaç yaparak ceza sahasına sağ çaprazdan giren Peres, bekletmeden vuruşunu yaptı ancak meşin yuvarlak üstten dışarı gitti. 83'te Ömer Bayram'dan seken top Peres'in önünde kaldı. Bu futbolcunun sağdan ortasında Marcao'nun uzaklaştıramadığı topa Bakasetas çok sert vurdu ve maça eşitlik getirdi: 1-1. 86'da Emre Kılınç'ın ceza sahasına gönderdiği ortada, sol çaprazda topla buluşan Babel düzeltip vurdu ancak Uğurcan bu pozisyonda gole izin vermedi. 90'da Fatih Öztürk'ün pasında Taylan Antalyalı topu Visca'ya kaptırdı. Bu futbolcu ceza sahası dışından skoru belirledi: 1-2.



PROTOKOL KARIŞTI

SARI-KIRMIZILI taraftarlar, yönetimi ve futbolcuları "Formayı çıkarın, çıplak oynayın" ve "Koskoca kulübü rezil ettiniz" tezahüratlarıyla eleştirdi. Protestolarını maçın ardından da devam ettiren Galatasaray taraftarı, protokol tribünün önüne giderek yönetime tepkilerini göstermek istese de çevik kuvvetin engeliyle karşılaştı. Çevik kuvvet bölgenin çıkışına barikat kurdu ve taraftarın yaklaşmasını engelledi. Taraftarlar; "Yönetim istifa", "Futbolcular gelecek hesap verecek", "Sami Yen hakkını size helal etmiyor" tezahüratlarını yaptı.





YÖNETİME TEPKİ

SPOR Toto Süper Lig'in 23. haftasında Galatasaray Nef Stadyumu'nda Trabzonspor ile karşılaştı. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-1 mağlup ayrıldı. Müsabakada ve sonrasında sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetim ve futbolcular aleyhinde tezahüratlarda bulundu. Karşılaşma sonrası yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, soyunma odasına yönelen futbolculara da gösterdikleri performanstan dolayı tepki gösterdi.



HASRET SONA ERDİ

BORDO-MAVİLİ takım, Süper Lig'deki 2 maçlık kazanamama serisini sonlandırdı. Ligde son galibiyetini 20. haftada Öznur Kablo Yeni Malatyaspor mücadelesinde alan Karadeniz temsilcisi, sonrasındaki Demir Grup Sivasspor ve GZT Giresunspor mücadelelerinden beraberlikle ayrıldı. Geri düştüğü Galatasaray karşılaşmasından 3 puan çıkarmayı başaran Trabzonspor, 2 maçlık galibiyet hasretini bitirdi.



AVCI'DAN KADRODA ZORUNLU ROTASYON

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde son yapılan GZT Giresunspor müsabakasının 11'ine göre mecburi 2 değişiklik yaptı. Abdullah Avcı, sahalarında 1-1 berabere kaldıkları Giresunspor mücadelesinde ilk 11'de görevlendirdiği Hüseyin Türkmen'den cezası, Abdülkadir Ömür'den ise sakatlığı nedeniyle yararlanamadı. Tecrübeli teknik direktör, bu oyuncuların yerine koronavirüsü atlatan Nwakaeme ile yeni transfer Puchacz'ı sahaya sürdü.

TORRENT'LE KAZANAMADI

GALATASARAY, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Bu maçla birlikte sarı-kırmızılıların yeni Teknik Direktörü Domenec Torrent, 3. maçına çıktı. Teknik direktör Torrent, Hatayspor ve Kasımpaşa'nın ardından Trabzonspor'a da mağlup olarak puanla yine tanışamadı