Galatasaray 4 koldan

Süper Lig'de geride kalan 23 maçta sadece 27 puan toplayıp alt sıralara düşen G.Saray kadrosunu yenilemek için dört koldan transfer çalışmalarını sürdürüyor. Kaleden hücum hattına kadar takviye arayışında olan sarı-kırmızılıların öncelikli olarak Al Hilal ile yollarını ayıran eski futbolcusu Bafetimbi Gomis transferinde sona geldiği öğrenilirken 6 numara takviyesi için de bir kez daha Mohamed Elneny ismi ön plana çıktı. Mısır basını, sarı-kırmızılıların Arsenal'den Mohamed Elneny'yi kadrosuna katmak üzere olduğunu yazarken, sarı-kırmızılıların iki ismi çok yakında açıklaması bekleniyor.

İSPANYA'DAN SÜRPRİZ İDDİA

Bu arada sarı-kırmızılılar ile ilgili İspanyol basınından sürpriz bir haber gündeme geldi. AS'ın haberine göre Galatasaray, şu anda Yunanistan'ın Panathinaikos takımında forma giyen 31 yaşındaki sol bek oyuncusu Juankar'a teklif yaptı. Madrid doğumlu futbolcunun Pana için şu anda kilit isimlerden biri olduğu bilgisine yer verildi.

Kaleci arayışı da sürerken Barcelona'da Ter Stegen'in arkasında kalan ve takımdan ayrılmak isteyen Neto Murara'nın gidişine izin verilmeyeceği, bunun yerine 3. kaleci konumunda bulunan Inaki Pena'nın takımdan ayrılmasına onay verileceği belirtildi. Haberde ayrıca, Pena ile Galatasaray'ın yanı sıra Osasuna'nın da ilgilendiği yazıldı.

MOSTAFA MOHAMED'İN GELİŞİ UZADI

Afrika Uluslar Kupası'nda normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona eren maçta Mısır, Fildişi Sahili'ni 5-4'lük skorla mağlup ederek çeyrek finale yükselirken bu maçın ardından Mostafa Mohamed'in Galatasaray'a gelişi uzadı. Mısır 30 Ocak günü çeyrek final oynayacak. Bu arada Mısır Başsavcılığı, Galatasaray'ın Mısırlı yıldız oyuncusu Mostafa Mohamed'in yerine 3 sınava giren bir arkadaşı hakkında soruşturma kapsamında dört günlük gözaltı kararı verdi. Sanığın, yıldız forvet oyuncusu adına üç sınava girdiğini itiraf ettiği bildirildi.