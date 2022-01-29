Galatasaray Tuzla buz

SÜPER Lig'de zor günler yaşayan ve küme düşme hattının hemen üzerinde yer alan Galatasaray dün hazırlık maçında karşılaştığı Spor Toto 1. Lig ekibi Tuzlaspor karşısında da dağıldı ve 6-2'lik şok bir yenilgi aldı. Aslan verilen milli arada Nef Stadyumu'nda konuk ettiği rakibine karşı mücadeleye Berk Balaban, Omar, Aytaç Kara, Marcao, Patrick van Aanholt, Taylan Antalyalı, Bartuğ Elmaz, Kerem Aktürkoğlu, Oğulcan Çağlayan, Barış Alper Yılmaz ve Halil Dervişoğlu 11'i ile başladı. Aslan, Onat Kutay Kurt'un 15. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

EZEH OKWUCHUKWU ŞOV YAPTI

BU golün hemen ardından Okwuchukwu Ezeh şov başladı. Konuk takımın 24 yaşındaki Nijeryalı yıldızı önce 20 dakika skora denge getirdi. Ardından 28 ve 50. dakikada yine sahne aldı: 1-3. 59'da ise daha önce kalesini şaşıran Onat görevini yaptı ve Tuzla'yı 4-1 öne geçirdi. Bu golden 7 dakika sonra Ömer Bayrak farkı ikiye indirse de 78'de Sedat Şahintürk ve 83'te Bardhi skoru belirledi: 2-6.



TARAFTARLAR YİNE TEPKİ GÖSTERDİ

KARŞILAŞMANIN herhangi bir yayıncısının olmaması dikkat çekerken, bu durumun İspanyol teknik adam Domenec Torrent'in özel talebi olduğu, Torrent'in karşılaşmada yaptığı taktik çalışması nedeniyle mücadelenin yayınlanmamasını talep ettiği öğrenildi. Alınan bu skor sonrası Galatasaray, Domenec Torrent yönetiminde oynadığı 4 maçta 15 gol yerken, bu tablo taraftarların tepkisine neden oldu. Özellikle sosyal medyadan sarı-kırmızılılara yönelik ağır eleştiriler vardı. Bu arada Galatasaray'da geçtiğimiz aylarda istifa eden başkan yardımcısı Rezan Epözdemir'in yerine göreve gelen isim belli oldu. Sarıkırmızılıların resmi internet sitesinden yapılan duyuruda bu göreve, yönetim kurulu kararıyla Özgür Kalelioğlu'nun getirildiği bildirildi



OMAR FORMASINA KAVUŞTU

G.SARAY'IN sağ beki Omar Elabdellaoui, Tuzlaspor karşılaşmasında formasına kavuştu. 2021 yılına girilirken, yılbaşında havai fişek patlaması sonrasında gözünden yaralanan ve tedavisi devam eden Omar Elabdellaoui, 13 aylık aranın ardından forma giydi. Yurt içi ve yurt dışında çeşitli tedavilerden geçen 30 yaşındaki sağ bek oyuncusu Tuzlaspor maçına ilk 11'de başladı.