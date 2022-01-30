Pena Galatasaray’da

Galatasaray'da kaleci krizinin Roman Bürki transferiyle sona ermesi beklenirken bu transfer sürpriz bir şekilde gerçekleşmedi. Bürki'nin iyileşecek Muslera'nın ardında kalmak istemediği için teklifi son anda reddettiği ortaya çıktı.

Bu gelişmenin ardından harekete geçen Aslan, Barcelona B takımının 22 yaşındaki kalecisi Inaki Pena'yı sezon sonuna kadar kiraladı. İspanyol kaleci bu akşam İstanbul'a gelecek salı günü başlayacak olan Antalya kampına katılacak.

GUİLAVOGUİ ASLAN'I REDDETTİ

G.Saray ayrıca 6 numara transferi için gaza basarken dün çarpıcı gelişmeler yaşandı. RMC Sport, Cim-Bom'un Josuha Guilavogui transferi için Wolfsburg ile anlaşmaya vardığını iddia etse de oyuncudan olumsuz yanıt geldi. Guilavogui, "G.Saray'ı çok istedim. Ancak görüşmelerdeki yaklaşım hoşuma gitmedi. Bordeaux'ya gidiyorum. Gomis ile birlikte oynamayı çok isterdim ancak olmadı" dedi. Bu sözler Gomis transferinin bittiği şeklinde yorumlanırken gözler Gedson Fernandes ve Diawara'ya çevrildi.

ROMAN BÜRKİ BUGÜN GELEBİLİR

Galatasaray'da kaleci krizinin Roman Bürki transferiyle sona ermesi bekleniyor. Altay'dan Lis'i de gündeminde bulunduran sarı-kırmızılıların Dortmund'un file bekçisi ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladığı iddiaları gündemdeki yerini korurken, 31 yaşındaki Alman kalecinin bugün İstanbul'a geleceği ve salı günü başlayacak olan Antalya kampında takıma katılacağı ileri sürüldü.

BAFETİMBİ GOMİS'TEN "İNŞALLAH" YANITI

TÜRKİYE'YE dönüş için yeşil ışık yakan Bafetimbi Gomis, yaptığı paylaşımla sarı-kırmızılı taraftarları fazlasıyla heyecanlandırdı. 36 yaşındaki Fransız golcünün sosyal medya paylaşım sitesine yüklediği fotoğrafın altına Galatasaraylı bir taraftarın "Come to Galatasaray" yorumuna verdiği "İnşallah" cevabı, sarı-kırmızılı taraftarları fazlasıyla heyecanlandırdı. Süper Lig'de 2017-2018 sezonu boyunca Galatasaray formasını terleten tecrübeli santrfor, şans bulduğu 33 müsabakada rakip fileleri 29 kez havalandırarak sezon sonunda kazanılan şampiyonluğun baş mimarlarından biri olmuştu.

G.SARAY'DA İSTİFA RESMEN AÇIKLANDI

GALATASARAY Kulübü, icra kurulu başkanı olarak görev yapan Hande Ocak Başev'in istifa ettiğini açıkladı. Açıklamada "Kendisine bugüne kadarki hizmetleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.