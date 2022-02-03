Gomis imzayı attı

GALATASARAY Başkanı Burak Elmas, belirledikleri eksikleri giderecek üç transfer gerçekleştirdiklerini açıklarken Gedson Fernandes'i öncelikleri olmadığı için transfer etmediklerini söyledi. "Gedson'u isteseydik alırdık" diyen Elmas, "22 Ocak'ta Benfica ile yazışma yaptık. Benfica bizden 2 sezon için 1 milyon Euro kira ücreti, 7.5 milyon Euro da satın alma istedi. 10 milyon Euro teklif gelirse o teklifle oyuncunun gitme hakkıyla ilgili teklif verdi. Kulübün finansal durumu ve önümüzdeki sene kadro planlaması açısından opsiyonumuzu açık bırakmaya karar verdik. Gedson'u isteydik alırdık. Şu an önceliğimiz olmadığı için bu oyuncuyu almama kararı verdik. Şu anda ilgimiz yok" değerlendirmesinde bulundu.

MENAJERLERE GÖZDAĞI

BURAK Elmas, altyapı oyuncularına musallat olmuş menajerlerin olduğunu açıkladı. Altyapıdan yetişip Marsilya'ya imza atan ve kadro dışı bırakılan Bartuğ Elmaz'ın durumuna değinen Elmas, "Komisyon için oyuncuların kulüple bağlarını koparan menajerler var. Artık bu kişilerin dadandığı genç oyuncularımız takımda yer alamayacak. Sadece para kazanmak isteyen menajerlere futbolcularımızı emanet etmeyeceğiz" dedi.