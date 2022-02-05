Aslan durmuyor

KADROSUNA en az bir takviye daha yapmayı planlayan Galatasaray'da hareketli saatler yaşanmaya başladı. Sarıkırmızılılarda yabancı kontenjanında yer açabilmek için Mbaye Diagne'nin menajeri ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirildi. Sahalara Nisan ayında geri dönmesi planlanan Diagne'nin bu nedenle sözleşmesinin askıya alınması için harekete geçildi. Galatasaray, hem stoper hem de ön liberoda forma giyebilen Robson Reis için resmi teklif yaptı. Brezilya'dan UOL Esporte'nin iddiasına göre Galatasaray, Robson Reis için kulübü Santos'a 1.5 milyon dolarlık resmi teklifte bulundu.

RESMİ EVRAKLAR İMZALANDI

TRANSFERS24HR'IN haberine göre iki kulüp Robson Reis'in transferi için anlaşma sağladı. Habere göre Santos kulübü Galatasaray'dan gelen 1.5 milyon dolarlık teklifi kabul etti. Transfers24hr'da yer alan iddiaya göre iki kulüp resmi evrakları imzaladı.

MARSİLYA'YA ÇALIM ATTI

GALATASARAY'IN gelen son haberlere göre Erick Pulgar transferinde Fransız ekibi Olympique Marsilya'ya çalım attığı ortaya çıktı. Foot Sur7 adlı internet sitesinde yer alan haberde Marsilyalı yöneticilerin, sözleşme uzatmaya yanaşmayan Boubacar Kamara'nın alternatifi olarak Erick Pulgar'ı belirlediği ifade edildi. Haberde, "Transfer döneminin son anlarında Marsilya, Şilili oyuncu için görüşmeleri başlatsa da Pulgar'ın bu sezon Ligue 1'e gelmeyeceğini anlamak uzun sürmedi" ifadelerine yer verildi.

GALATASARAY'DAN EMRE AKBABA KARARI

GALATASARAY, sezon başında kiralık olarak yolladığı Emre Akbaba için pişman oldu. Alanyaspor, sezon sonu yıldız oyuncunun bonservisini almak isterken sarı-kırmızılı yöneticilerden ret yanıtı aldı. Aslan, gelecek sezon Emre'yi kadrosunda tutmak istiyor.