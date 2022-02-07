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Haberler Galatasaray Kaleci Pena ilk 11’de başladı

Kaleci Pena ilk 11’de başladı

7.2.2022

Kaleci Pena ilk 11’de başladı

Galatasaray'da Domenec Torrent, Trabzonspor ile yapılan son lig maçının 11'ine göre 3 değişikliğe gitti. Yeni transferlerden Pena, Fatih Öztürk'ün yerine ilk 11'de şans buldu. Son maçta ilk 11'de yer alan Boey'in yerine Van Aanholt, Halil Dervişoğlu'nun yerine de Babel forma şansı buldu. Galatasaray'da yeni transferlerden sadece kaleci Pena karşılaşmaya 11'de başlarken, henüz hazır olmadığı için Fransız golcü Befetimbi Gomis mücadelenin kadrosunda yer almadı. Pulgar ile Semih Kaya ise yedek başladı.