Aslan’ın Robson ısrarı

SPOR Toto Süper Lig'de devre arası transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden ve Domenec Torrent'in istediği isimler üzerinde yoğunlaşan Galatasaray, Santos'un oyuncusu Robson Reis konusunda çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Diagne'nin sözleşmesi geçici olarak fesih edilirken kurmaylar, yıldız isim için görüşmeleri yoğunlaştırdı. Son alınan bilgiye göre stoper ve ön libero oynayabilen Reis'in bonservisi konusunda Brezilya ekibiyle görüşmeler devam ediyor. Konuşulan rakamların 1.5 milyon Dolar civarında olduğu haberleri geliyor. Ancak şu ana kadar tarafların net olarak ortak bir noktada buluşamadıkları, bu hafta içerisinde bir kez daha masaya oturacakları öğrenildi.

TEKLİFE SICAK BAKIYOR

1.96 cm boyundaki oyuncunun Türkiye'de oynamaya sıcak baktığı, Santos'la görüşmelerin olumlu yönde tamamlanması halinde ise sarı-kırmızılılar'ın, Reis'in menajeriyle de pazarlıkları hızlı bir şekilde bitirerek mutlu sona ulaşmak istediği bildirildi.

DİAGNE İLE YOLLAR GEÇİCİ OLARAK AYRILDI

G.ARAY'DA sakatlığı bulunan Senegalli futbolcu Mbaye Diagne, sezonun kalan bölümünde forma giyemeyecek. Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde, takım listelerinin bulunduğu sayfadaki bilgiye göre, Diagne'nin sözleşmesi bu sezon için feshedildi. Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Medipol Başakşehir ile oynanan maçta sakatlanan Diagne'nin kalça kemiğinde kırık tespit edilmişti. Senegalli futbolcunun, Galatasaray ile 2022-2023 sezonunun sonuna kadar sözleşmesi bulunuyor. G.Saray Diagne'den boşalan bir kişilik yabancı boşluğunu ise Omar Elabdellaoui ile doldurdu ve 1 yıldır oynamayan oyuncusuna lisans çıkarttı.