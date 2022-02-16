Torrent’ten kadroya neşter

Süper Lig'in 26. haftasındaki Göztepe maçında şiddetle 3 puana ihtiyacı bulunan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent neşteri vurdu. İspanyol hoca, kadroda büyük bir değişim içerisine girecek. Emre Kılınç'ın bağırsak rahatsızlığı ve 3 yerli oyuncu oynatma zorunluluğu nedeniyle Kayserispor karşılaşmasında kadro kurmakta zorlanan Torrent, bu kez Pulgar'a yer açacak. Sarı-kırmızılılarda Babel kulübeye çekilecek ve yerine Emre Kılınç oynayacak.

OMAR SAHALARA DÖNÜYOR

59 yaşındaki çalıştırıcı, son haftaların en fazla tartışılan ismi Taylan Antalyalı'yı da yedek bırakacak. İspanyol teknik adam, Kayseri maçında yedek soyundurduğu için eleştirildiği Pulgar'ı ise sahaya sürecek. Diğer taraftan Kayseri maçında kötü bir performans sergileyen Boey ve Aanholt da kulübeye çekilecek. Sarı-kırmızılıların teknik patronu, bek pozisyonunda Omar ve Ömer Bayram'a şans vermeyi planlıyor. Bu durumda Omar uzun bir aradan sonra ilk kez forma giyecek.

ASLAN'A RUS SOL BEK

G.SARAY'IN, Krylya Sovetov Samara'nın 22 yaşındaki sol beki Yuri Gorshkov'u transfer etmek istediği öne sürüldü. Sar-kırmızılıların, Portekizli futbol adamı Luis Campos'un önerdiği belirtilen genç oyuncu ile bire bir görüştüğü ve Gorshkov'un Türkiye'ye gelmek isteyip istemeyeceği hakkında sorular sorduğu öğrenildi. Rusya'dan RB Sport'un haberine göre; Yuri Gorshkov'un gelecek sezondan itibaren kariyerine Türkiye'de devam edebileceği ancak henüz iki kulüp arasında bir görüşmenin gerçekleşmediği kaydedildi.