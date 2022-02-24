Elmas bombaladı

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, 1000 üyenin katıldığı dijital toplantıda gündemi sarsacak açıklamalar yaparak önceki dönemlerde menajerlere ödenen ücretleri bir bir dile getirdi. Elmas, Dursun Özbek döneminde 12 milyon Euro, Mustafa Cengiz döneminde 23 milyon Euro, kendi dönemlerinde ise 4 milyon Euro menajerlik ücreti ödendiğini açıkladı.

2015-2022 arası 39 milyon Euro menajerlik komisyonunun, 51 futbolcu 66 menajer için ödendiğini aktaran Elmas'ın Radamel Falcao ve Jesse Sekidika için yaptığı bilgilendirme ise dikkat çekti. Tecrübeli futbol adamı, Ocak 2020'de Eskişehirspor'dan bonservis ödenmeden gelen Sekidika transferi için oyuncunun menajerine 1.6 milyon Euro ödendiğini açıkladı. Kolombiyalı süperstar Falcao'nun Eylül 2019'da Monaco'nun bedelsiz transferindeki menajerlik ücretinin ise 3 milyon Euro olduğunu aktardı.

GOMİS 750 BİN EURO ALACAK

Devre arası transferlerinin maliyetlerini de duyuran Elmas, sezon sonuna kadar kiralanan Pulgar'a 750 bin Euro, Pena'ya 375 bin Euro ödeneceğini açıkladı. Semih Kaya, yarım sezon için 4 milyon TL alacak. Bu sezon 750 bin Euro alacak olan Gomis'in kazanacağı önümüzdeki sezon kazanacağı ücret ise 1 milyon 750 bin Euro olacak. Başkan Elmas, 2021/22 sezonunun devre arasında gönderilen Yedlin'e 850 bin Euro, Gustavo'ya ise 270 bin Euro fesih tazminatı ödendiğini duyurdu. Diagne'nin ise sözleşmesini feshetmek için 1.2 milyon Euro aldığı aktarıldı.