Aslan’ın rakibi belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi ile UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turunda kuralar bugün İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek. UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nu lider olarak tamamlayan temsilcimiz G.Saray'ın rakibi de saat 14.00'te belli olacak. Grubunu yenilgisiz tamamlayan 3 galibiyet ve 3 beraberlik elde ederek 12 puanı hanesine yazdıran sarıkırmızılılar İtalyan ekibi Lazio'nun önünde lider olarak yer almıştı.

GALATASARAY SERİ BAŞI

Böylelikle Galatasaray kuraya seri başı olarak katılacak. Her iki kupanın son 16 turunda, ilk maçlar 10 Mart'ta, rövanşlar ise 17 Mart'ta oynanacak. Avrupa Ligi'nde Galatasaray dışında seri başı olan diğer takımlar ise şöyle: Lyon (Fransa), Monaco (Fransa), Spartak Moskova (Rusya), Frankfurt (Almanya), Kızılyıldız (Sırbistan), B.Leverkusen (Almanya), West Ham (İngiltere)

YILDIZLAR YOLCU GİBİ

FLORYA'DAKİ zirvede alınan kararlar doğrultusunda, kulüple sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Ryan Babel, Feghouli ve Arda Turan ile yolların ayrılabileceği öğrenildi. Bu üç oyuncunun gidişiyle birlikte hem takımdaki yaş ortalaması düşecek hem de 8 milyon Euro civarında bir tasarruf sağlanacak. Yine Halil Dervişoğlu için Trabzon'un devreye girebileceği öne sürülüyor.