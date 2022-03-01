Galatasaray bayramı

Galatasaray'da önceki günkü Çaykur Rizespor karşısında alınan 4-2'lik galibiyet bayram etkisi yarattı. 35 bin taraftarıyla iki kez geriye düştüğü maçtan 3 puanla ayrılan ve üst üste ikinci galibiyetini alarak alt sıralardan uzaklaşan sarı-kırmızılılarda moraller tekrar düzeldi. 14 maçta sadece 1 galibiyet alarak kötü bir performansa imza atan ve düşme hattına kadar gerileyen Cim-Bom bu seriye Göztepe deplasmanında 3-2'lik galibiyetle son vermişti. Çaykur Rizespor zaferiyle de çıkışını perçinleyen Aslan, 2'de 2 yaparak alt sıralardan kurtuldu. Zorlu Konyaspor, Beşiktaş ve Barcelona maçları öncesi aldığı 6 puanla moral depolayan teknik direktör Domenec Torrent ve öğrencileri seriyi devam ettirmek istiyor.

KALESİNİ GOLE KAPATAMIYOR

Bu arada Galatasaray, son 2 Süper Lig maçını kazansa da 8 maçtır kalesini gole kapatamıyor. Sarı-kırmızılı takım bu müsabakalarda 16 gol yerken, rakiplerine ise 13 gol attı. İstanbul temsilcisi, Süper Lig'de bu sezon sadece 5 karşılaşmada kalesinde gol görmedi.

GOMİS 11'E GÖZ KIRPTI

Galatasaray'ın devre arası kadrosuna kattığı Bafetimbi Gomis gösterdiği performans ve hırsıyla ilk 11'de oynamak istediği açıkça gösterdi. Sarı-kırmızılı forma ile 3 maça çıkan ve 3 gol kaydeden Gomis, İstanmızılı bul ekibinin aldığı başarılarda başrol oynadı. Göztepe ve Rize maçlarında 2. yarıda oyuna giren ve attığı 3 golle oyunun kaderini değiştiren Gomis, ilk 11'e göz kırpıyor.