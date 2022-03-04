Galatasaray’da Haziran telaşı

GALATASARAY'DA büyük değişim kapıda. Sarı-kırmızılıları Haziran ayında hareketli bir transfer dönemi bekliyor. Sezon sonu 8 oyuncunun sözleşmesi sona erecek İstanbul temsilcisinde yaz transfer dönemi planlamaları şimdiden başladı. Takımda kiralık olarak bulunan Inaki Pena'yı Barcelona'nın bırakmak istememesi, Pulgar ve Halil Dervişoğlu'nu da teknik direktör Domenec Torrent'in kadroda düşünmemesi nedeniyle yollarını ayıracak olan Cim-Bom, sözleşmeleri sona erecek Feghouli, Ryan Babel, Arda Turan ve Fatih Öztürk ile de yeni sözleşme imzalamayacak. Galatasaray'a devre arasında 6 aylık imza atan Semih Kaya'nın durumuna ise daha sonra karar verilecek.

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