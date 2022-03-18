Aslan veda etti

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçında Galatasaray, evinde Barcelona'ya 2-1 mağlup olarak elendi. 6. dakikada Gomis, savunmanın arkasına sarkarak ceza sahasına girdi. İki rakibinin savunduğu Gomis'in şutunda araya giren Eric Garcia meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi. 10'da Busquets'in ara pasıyla ceza sahası yayı içinde buluşan Frenkie De Jong'un kaleciyle karşı karşıya vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı. 28'de Cicaldau'nun kullandığı kornerde altıpas gerisine hareketlenen Marcao'nun uçarak kafayla vurduğu top, ağlarla buluştu: 1-0.

37'de Torren'in pasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Pedri, Marcao ve Berkan'dan sıyrıldıktan sonra karşı karşıya kaldığı Pena'nın sağından fileleri havalandırdı: 1-1. 45+3'te Traore'nin sağdan ortasında, altıpas üzerinde yükselen Aubameyang'ın kafayla vurduğu top üst direğe de çarparak auta çıktı.

PENA'NIN ÇABASI YETMEDİ

50'de Busquets'in ceza sahası yayı gerisinden vuruşunda kaleci Pena ayaklarıyla topu önledi. Topu önünde bulan Pedri'nin şutunda Pena bu kez güçlükle de olsa çeldi. Bu kez top sağ çaprazdaki Frenkie De Jong'da kaldı. Bu oyuncunun kafayla kale önüne çevirdiği meşin yuvarlağı Aubameyang ağlara gönderdi: 1-2. 60'ta Van Aanholt'un ceza sahası dışı sol çaprazdan sert şutunda top az farkla üstten auta gitti. Maç 2-1 Barcelona üstünlüğüyle sona erdi.

TARAFTARDAN TESEKKÜR

KARŞILAŞMAYA yoğun ilgi gösteren Galatasaraylı taraftarlar, Nef Stadı'nın tribünlerini doldurdu. Sarı-kırmızılı taraftarlar, karşılaşma öncesinde yaptıkları tezahüratlarla takımlarına destek oldu. Taraftarlar, ilk maçtaki performanslarıyla öne çıkan kaleci Pena ve Kerem Aktürkoğlu başta olmak üzere tribüne çağırdıkları futbolculara destek verdi. 90 dakika hiç durmadan takımlarına destek olan taraftarlar, maç sonu büyük üzüntü yaşadılar. Sarı-kırmızılılar, müsabakanın bitiminin ardından oyuncuları tribünlere çağırıp alkışlayarak destek verdi.

TORRENT'TEN KADROYA AYAR

UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanşında İspanya'nın Barcelona ekibini konuk eden Galatasaray'da son maça göre kadroda 4 değişiklik yapıldı. Sarı-kırmızılı takımın, Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş'ı 2-1 yendiği derbiye ilk 11'de başlayan futbolculardan Omar Elabdellaoui UEFA'ya bildirilen listede ismi bulunmadığı için, Sofiane Feghouli de kas ağrısı olduğundan dolayı kadroda yer almazken, Emre Kılınç ve Mostafa Mohamed yedeğe çekildi. Teknik direktör Domenec Torrent, bu futbolcuların yerlerine Barcelona karşısında Sasha Boey, Cicaldau, Babel ve Gomis'i sahaya sürdü.

Maçı Levent TÜZEMEN yorumladı

ALKISLARLA KAYBETTİ



G.Saray'a Avrupa'da gösterdiği başarılardan ve ülke puanına yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etmek gerekir. Barcelona çıktığında herkes; "İspanyol ekibi adına iki maçta da fark olur" demişti. Ama G.Saray'ın kimliğini unutmuşlardı. G.Saraylı futbolcular, Barselona'da mükemmel bir kontrollü oyun oynayarak yenilmediler. İstanbul'da soğuk havaya rağmen tribünleri dolduran coşkulu G.Saray taraftarı sayesinde özellikle ilk yarıda Barcelano'ya karşı müthiş bir direnç, mücadele koydular. Marcao'nun golü ile büyük fırsat yakaladılar. Ancak Pedri'nin golünde defansta inanılmaz bir pozisyon hatası yaptı. Marcao ve Nelsson'un çalımlara karşı erken yere yatmaları hataydı. Maçı izleyen Popescu'nun bu tür pozisyonlarda hep ayakta kaldığını gördüm.

Kafa kafaya oynadılar

Maç öncesi, G.Saray'ın pas organizasyonunu yöneten Feghouli'nin ağrıları nedeniyle kadrodan çıkarılması G.Saray'ın oyun ritmini bozdu. Cicaldau o görevi ne yazık ki üstlenemedi. 5. dakikada Gomis klasındaki bir oyuncunun kaçırdığı gol, tamamen bitik oluşundandı. Torrent'in Feghouli'nin yokluğunda Mohamed'i kulübede tutup 63 dakika oyuna sıfır katkı sağlayan, yürüyecek hali olmayan Gomis'e katlanması tribünlerin de tepkisini çekti. Taraftar, Mostafa'yı çağırmasa belki de Torrent değişikliğe bile gitmeyecekti. Barcelona'nın ikinci golünde Busquets'in yaptığı kurnazlık, yani sakatlanan Van Aanholt'un yokluğunu fırsat bilip oyunu çabuk başlatması, G.Saray'ın ikinci golü yemesine neden oldu. Barça oyun ve kadro olarak öyle zayıflamış ki böyle kurnazlıklara bile ihtiyaç duyuyor. G.Saraylı oyuncular Barcelona'ya karşı asla ezilmediler, kafa kafaya mücadele ettiler, kaybettiler ama alkışlandılar.