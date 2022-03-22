Hedefte yine Torrent var

Spor Toto Süper Lig'de son olarak deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü'ne 3-1 mağlup olan Galatasaray'da teknik direktör Domenec Torrent, yeniden eleştirilerin merkezine oturdu. Teknik direktör Fatih Terim'in ayrılmasının ardından dümene geçen İspanyol çalıştırıcı, ilk günden beri tartışmaların odağında bulunuyor.

OYUNCU DEĞİŞİKLİKERİ TEPKİ ALDI

Özellikle kadro tercihleri ve oyuna geç müdahale etmesi sebebiyle eleştirilen Torrent'e taraftarlar sosyal medyadan tepki gösterdi. Avrupa'da gösterdiği performansı lige yansıtamayan sarı-kırmızılılarda deneyimli hocanın Antep temsilcisi önündeki kadro tercihleri şaşırttı. Özellikle Omar ve Boey'in yokluğunda Semih Kaya'yı sağ bekte görevlendirmesi ve Barcelona maçının yıldızı Babel'i kenarda oturtması tepkilere neden oldu.

Bunun dışında İspanyol teknik adam maç sırasında yaptığı değişikliklerle de şaşırttı. Yedek kulübesinde Alexandru Cicaldau, Erick Pulgar ve Feghouli'nin olmasına rağmen sadece Barış Alper ile Babel'in oyuna alınması da tepkilere neden oldu. Sarı-kırmızılıların hocası, milli arayı iyi değerlendirerek yeni bir seri yakalamak istediklerini söyledi.

PULGAR TEPKİSİ

GALATASARAY'DA devre arası transfer döneminde büyük umutlarla takıma katılan Erick Pulgar, beklentileri bir türlü karşılayamadı. Yedeğe çekilen isimler arasında yer alan Pulgar, Torrent tarafından sadece 4 maçta forma şansı verildi. Fiorentina ise Galatasaray'ın bu tutumundan dolayı oldukça rahatsız. Form tutması beklenen oyuncunun oynamaması İtalya'da tepkilere neden oldu. Oyuncuyla ilgili problemlerin sürmesi halinde İtalya ekibinden daha sert bir tepki geleceği ifade edildi.