Aslan’da kritik gün

Galatasaray'da bugün yapılacak mali kongrede oylamanın nasıl gerçekleştirileceği büyük tartışmalara neden oluyor. Ancak toplantının açık oylama şeklinde yapılması fikrinin ağırlık kazandığı öğrenildi. Fatih Terim'in kongreye katılacağı, fakat konuşma yapmayı ise planlamadığı belirtildi. Ahmet Ocaklı ve Rezan Epözdemir gibi kendisine yakın isimlerle sürekli toplantılar yapan Terim'in bugün oylamada yönetimi ibra etmeyeceği belirtildi. Terim'in yönetimin ibra olmaması konusunda birçok üye ile de temas ettiği ve bu konuda öncülük ettiği öğrenildi.Galatasaray Spor Kulübü'nün 2022 Yılı Olağan Mali Genel Kurulu bugün yapılacak. Eski başkan merhum Mustafa Cengiz'in son dönemi ile mevcut başkan Burak Elmas'ın ilk döneminin oylanacağı genel kurulda gerilimin hayli yüksek olması bekleniyor. Genel kurul öncesi son divan toplantısında başkan Burak Elmas'a istifa çağrıları yapılırken, Elmas vicdanlarının rahat olduğunu belirtti.

GECEYE KADAR DEVAM EDECEK

Genel kurul divan başkanlığının oluşturulmasının ardından bugün 10.00'da Lütfu Kırdar Kongre Merkezi'nde başlayacak genel kurul geç saatlere dek devam edecek. Önce Mustafa Cengiz dönemi sonra Burak Elmas dönemi idari ve mali açıdan oylanacak. Oylamaların kapalı olması beklenirken, Burak Elmas dönemi ibra edilmezse tüzüğe göre seçim kararı alınması gerekecek. Elmas daha önce olası bir ibrasızlıkta tüzüğün gerekliliğini de yapacağını söylemişti.

BEKA HEYECANI

GALATASARAY'DA tüm gözler mali kongreye çevrilirken, yönetim transferde atağa kalktı. FIFA ve UEFA'nın aldığı karar sonrası Rusya'da oynayan yabancı futbolcuların transferine izin vermesinin ardından sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandıran bir gelişme yaşandı. Lokomotiv Moskova'nın 20 yaşındaki Fransız orta saha oyuncusu Alexis Beka Beka, İstanbul'a geldi. İsmi Galatasaray ile sık sık anılan genç futbolcunun paylaşımı sosyal medyada da bir anda gündem oldu. Futbolcu bu sezon takımıyla çıktığı 17 maçta gol katkısı veremezken, 3 asist yaptı.



TERİM'DEN İBRA KARARI

GALATASARAY'DA bugün yapılacak mali kongrede oylamanın nasıl gerçekleştirileceği büyük tartışmalara neden oluyor. Ancak toplantının açık oylama şeklinde yapılması fikrinin ağırlık kazandığı öğrenildi. Fatih Terim'in kongreye katılacağı, fakat konuşma yapmayı ise planlamadığı belirtildi. Ahmet Ocaklı ve Rezan Epözdemir gibi kendisine yakın isimlerle sürekli toplantılar yapan Terim'in bugün oylamada yönetimi ibra etmeyeceği belirtildi. Terim'in yönetimin ibra olmaması konusunda birçok üye ile de temas ettiği ve bu konuda öncülük ettiği öğrenildi.