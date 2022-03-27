Galatsaray’da gergin kongre

Galatasaray'da dün gerçekleştirilen yıllık olağan mali genel kurulunda sert rüzgarlar esti. Kulübün eski başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu, Metin Öztürk ile camianın önde gelen isimlerinden Hayri Kozak, mevcut başkan Burak Elmas ve yönetim kuruluna eleştiride bulundu.

Hamamcıoğlu, mevcut yönetim kurulunun Galatasaray'ı yönetecek kapasitede olmadığını savunurken, "Burak Elmas başkanımız ve çalışma arkadaşları, Galatasaray'ın yükünü kaldıramamışlardır. Hazırlıksız, tecrübesiz, kulübü yönetmek için gerekli olgunluğa sahip olmayan bir ekip işbaşına geçmiştir. Görev süresinin yüzde 25'ini tamamlamış bir yönetim, bu aksaklıkların giderileceğine dair olumlu sinyal vermemektedir" dedi. Teknik direktör Fatih Terim ile yolların ayrılma şeklini de eleştiren Hamamcıoğlu, "Burak Elmas ve ekibinin seçim süresince en büyük destekçisi olan teknik direktörümüzün şekil, zaman ve içerik olarak kulüple ilişkisinin kesilmesi hiç hoş olmamıştır." diye konuştu.

İSTİFA EDİN SEÇİME GİDİN

Metin Öztürk ise "Yüzde 30 ile başkan seçilen bir başkanın Galatasaray'ı temsil etmesi, 3 yıl devam etmesi çok doğru değil" ifadelerini kullandı. Hayri Kozak da Burak Elmas'ı istifaya davet ederek, "Başkanım yaptıklarınız yetmiyor. Geç kalmış değilsiniz, kulübümüzün yarınları için ricamı son kez dile getirmek istiyorum. İstifanızı bugün vererek seçime gidin" yorumunu yaptı.

"G.SARAY'I GOMİS YÖNETEMEZ!"

Galatasaray'da Mustafa Cengiz döneminde yöneticilik yapmış olan Abdürrahim Albayrak, kendi dönemlerinde transfer edilen ve daha sonra takımdan ayrıldıktan sonra bu sezon devre arasında tekrar Galatasaray'a dönen Bafetimbi Gomis hakkında sert açıklamalar yaptı. Albayrak, Bir Gomis tutturduk gidiyoruz. Burası Galatasaray arkadaşlar, bu kulübü Gomis yönetemez! Şampiyon olduk, Gomis'i hocamızın raporu olmadan göndermemiz mümkün değil. Denizli maçı oynuyoruz, final. Penaltı kullanıyoruz. Penaltıyı nasıl laubali şekilde kullandığını açarsınız görürsünüz. Korner kullanırken su içmeye gidiyor. Bunlar yetmiyor, yönetim odasına geliyor. 'Ben Galatasaray'ı şampiyon yaptım. Bu kulüpte en çok parayı ben alacağım. Feghouli alamaz. Feghouli 3 Milyon 850 Bin alıyor. Ben 4 milyon istiyorum, 3 Milyon 250 Bin alıyorum. Benim paramı 4 milyon yapacaksınız.' diyor. Ben de dedim ki, 'Biz hocaya niye para veriyoruz? Tek başına şampiyon yapıyorsun da biz niye 30 futbolcuya para veriyoruz.' Hiçbir yönetim, mevcut yönetim olsun, bizden öncekiler olsun, bizden sonrakiler de... Bir futbolcu, Galatasaray'dan büyük değildir" dedi.

ELMAS'TAN ÖZELEŞTİRİ

Galatasaray'da yıllık olağan mali genel kurulunda söz alan başkan Burak Elmas, bazı eleştirilere kısmen katıldığını söyledi. Elmas, "Biz dönemimizde birçok iş yaptık. Birçok söz verdik. Evet bu verdiğimiz sözlerin birçoğunu harekete geçirdik. 'Seçim dönemi verdiği sözleri tutmadı' diye eleştiriliyoruz. Bazıları hemen olmamış olabilir ama ciddi işler yaptık" dedi.

Elmas camiada birlik yerine ayrıştırıcı hareketler yapıldığını belirterek, "Herkese el uzattık. Geldiğimiz noktada maalesef bu birleşme irademizin hala sonuç bulmadığını görüyorum. 'Bizim birleşmeye ihtiyacımız var.' diyenler bile bazen bu birleşmeye çok yara veren şeyler yapıyor. Bir sponsor geliyor, sponsora 'Bu yönetime çok destek veriyorsun, biraz bekle.' diyenler var. Kulübün içerisindeki kontratları yalan yanlış aktararak, medyada konuşulmasını sağlayanlar var" diye konuştu.

BORÇ 2 MİLYAR 561 MİLYON TL

Galatasaray'ın 31 Aralık 2021 itibarıyla net borcunun 2 milyar 561 milyon TL olduğu açıklandı. Sarı-kırmızılıların Başkan Yardımcısı Bikem Kanık, kongrede yaptığı mali tablolarla ilgili yaptığı sunumda kulüp ve bağlı ortaklarının 31 Aralık 2021 itibarıyla bağımsız denetimden geçmiş net borcunun 2 milyar 561 milyon TL olduğunu ifade etti.