Galatasaray’da Elmas’a ibra şoku

Galatasaray Spor Kulübü'nün 2021 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı, Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleştirildi. Toplantı basın mensuplarına kapalı olarak yapıldı. Önceki gün saat 10.00'da başlayan kongre gece geç saatlere kadar devam etti. Üyelerin konuşmaların ardından 2021 yılı için Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulunun 6 aylık faaliyetlerinin mali ve idari yönden ibrasının oylamasına geçildi. 1383



OYDAN 801 TANESİ İBRASIZLIK

Toplantıda Burak Elmas başkanlığındaki yönetim kurulunun 22 Haziran 2021-31 Aralık 2021 dönemi mali yönden ibra edilirken, idari yönden ibra edilmedi. İdari faaliyetler için 1383 oy kullanıldı. Oyların dağılımı 566 ibra, 801 ibrasızlık ve 16 çekimser şekilde oldu. Mali faaliyetler için ise 1385 oy kullanıldı ve 718 ibra, 638 ibrasızlık ve 29 da çekimser oy çıktı. Bu gelişme üzerine tüzük gereği sarı-kırmızılılar, seçime gidecek. Galatasaray'ın mevcut başkanı Burak Elmas da karar sonrası yaptığı açıklamada önümüzdeki hafta seçim kararı alacaklarını söyledi.

MUSTAFA CENGİZ, İBRA EDİLDİ

G.Saray'da Mustafa Cengiz başkanlığındaki yönetim kurulunun 6 aylık faaliyetleri mali ve idari yönden ibra edildi. Mali ibrada 1372 oy kullanıldı. İbra edilsin diyen 958 oy çıkarken, ibra edilmesin için ise 377 oy çıktı. Ayrıca 36 çekimser, 4 de geçersiz oy kullanıldı. 1372 oy kullanılan idari yönden ibra konusunda ise 918 ibra edilsin, 421 ibrasızlık, 32 çekimser ve 1 geçersiz çekimser oy çıktı.



TÜZÜKTE NE YAZIYOR?

Galatasaray Spor Kulübü tüzüğünün 87.22 maddesi şöyle: "Genel Kurulca mali ve/veya yönetsel yönden aklanmama durumunda, en geç 30 (otuz) gün içinde Olağanüstü Seçim Genel Kurulunu toplantıya çağırmak."



SOSYAL MEDYA ÇALKALANDI

G.SARAY, seçime gidecek. Bu kararın ardından sosyal medyada sarı-kırmızılı taraftarların attıkları tweetler gündem oldu. İşte onlardan bazıler ları: "Camia artık rahatlayabilir.", "İşte büyük camia reaksiyonu."



İLK ADAY BELLİ OLDU

Galatasaray'da önceki gün gerçekleşen olağan genel kurulda başkan Burak Elmas ve yönetiminin idari anlamda ibra edilmemesinin ardından sarı-kırmızılı takım en geç 30 gün içerisinde seçime gidecek. Bu kararın alınmasının ardından sarı-kırmızılı takımda başkanlığa ilk aday olacak isim belli oldu. Haziran ayında gerçekleşen seçim yarışında Burak Elmas'ın rakibi olan Metin Öztürk, gerçekleşecek olan bu seçim öncesinde de adaylığını resmen açıkladı. Öztürk; "Seçimde kimseyle birleşmeyeceğim, tek aday olarak seçime hazırım. Projelerim ve ekibim hazır. Galatasaray'ın emin ellerde olması için elimizden gelen her şeyi yapacağız." dedi. Öztürk, kongre öncesi yaptığı açıklamalarda da Elmas yönetimini ibra etmeyeceklerini duyurmuştu.



MAHKEMEYE GİTMİŞLERDİ

Galatasaray Kulübünde daha önce Adnan Polat ve rahmetli başkan Mustafa Cengiz yönetimleri de idari yönden ibra edilmemişti. Sarı-kırmızılı kulüpte Adnan Polat yönetimi 2011 yılında, Mustafa Cengiz dönemleri ise 2018 ve 2019 yıllarında idari yönden genel kuruldan onay alamamıştı. Adnan Polat ile Mustafa Cengiz'in 2018 yılındaki idari ibrasızlığı mahkeme kararıyla kaldırılmıştı.

"GEREĞİNİ YAPACAĞIZ"

MALİ kongrede alınan karar sonrası kürsüye çıkan Burak Elmas, "Genel kurulumuzun almış olduğu karar tüm camiamıza hayırlı olsun. Hakkınızı helal edin. Bizler acilen önümüzdeki hafta tüzüğümüzün gereği 87.22. maddenin gereğini yerine getirerek, vermiş olduğunuz kararı uygulamaya sokacağız" dedi.