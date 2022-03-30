5 Farklı başkan 5 farklı hoca

Galatasaray'da Burak Elmas'ın idari yönden ibra edilmemesinin ardından seçim için geri sayım başladı. 30 Nisan tarihinde yeni başkanını seçecek sarı-kırmızılılarda olağanüstü kongrede aday olması beklenen 5 isim çalışacakları teknik direktörleri belirledi. Adayların tamamı Domenec Torrent ile yola devam etmeyi düşünmezken, muhtemel 5 adayın listesinde Türk ve yabancı teknik direktör isimleri var.

Eski başkanlardan Dursun Özbek'in listesinde Fatih Terim bulunuyor. Daha önce Terim'i takımın başına getiren ve tecrübeli çalıştırıcının 4. dönemini başlatan isim olan Özbek, o dönem birlikte fazla çalışma fırsatı bulamadığı Terim'i yeniden takımın başına getirecek. Mustafa Cengiz döneminde 2. başkanlık yapan Abdürrahim Albayrak'ın ise gönlünde Başakşehir'i şampiyon yapan Okan Buruk var.

YABANCI İSİMLER VAR

Ünal Aysal terrcihini yabancı hocadan kullanacak. Aysal başkanlığı döneminde de birlikte çalıştığı Roberto Mancini ile yeniden bir araya gelmenin planlarını yapıyor. Elmas ile girdiği seçimi 41 oy farkla kaybeden Eşref Hamamcıoğlu, son olarak B. Dortmund'u çalıştıran ve 2020'den beri boşta olan Lucien Favre'yi, Metin Öztürk ise Al-Rayyan'dan ayrılan Fransız Laurent Blanc'ı düşünüyor.

ELMAS'TAN FLORYA'YA MORAL TELEFONU

Mali Genel Kurulda çıkan ibrasızlık kararıyla seçime gitme kararı alan G.Saray Başkanı Burak Elmas, sürecin minimum düzeyde sancılı atlatılması için kolları sıvadı. Domenec Torrent ve takım kaptanlarıyla telefonda görüşen Elmas, "Kimse panik yapmasın, yanınızdayım. Burada olduğum sürece işleyiş devam edecek" dedi. Elmas, seçime kadar futbol takımının olumsuz bir etki yaşamasını istemiyor.