Marcao piyangosu

GALATASARAY'A geldiği günden bu yana performansını her geçen gün artıran Marcao'ya Fransız devi talip oldu. Özellikle Barcelona maçlarında gösterdiği üstün performans ile birçok kulübün transfer listesine giren Marcao için sarı-kırmızılı yönetimle temasa geçen Monaco, Brezilyalı stoper için dev bir rakamı gözden çıkardı. Başkan Burak Elmas'ın danışmanı Campos ile görüşen Fransız kulübünün 15 milyon Euro teklif ettiği öğrenildi. Ancak G.Saray yönetimi "25 milyon Euro'dan aşağı olmaz" yanıtını verdi. Başkan Burak Elmas ise 25 yaşındaki oyuncunun satışı için son kararı yeni gelecek yönetime bırakacak.

AYSAL YEŞİL IŞIK YAKTI

SEÇİME gidecek G.saray'da Ünal Aysal adaylık konusunda henüz olumlu dönüş yapmasa da yakın çevresine yeşil ışık yaktı. Cuma'ya kadar düşünme süresi isteyen Aysal, kendisine yakın isimlerden başka listelere girmemelerini istedi. Camianın önde gelen isimleri ile görüşmeler yapan Aysal'ın bu yaklaşımı adaylığa sıcak baktığı şeklinde yorumlanıyor