Galatasaray’da Dürüst sesleri

Galatasaray'da başkan arayışları hızlandı. Başkan Burak Elmas'la ilgili son ibra oylamasının sonucunun açıklandığı dakikadan itibaren camianın ileri gelenleri görüşme üzerine görüşme yapıyor. Liseliler, son seçimde Eşref Hamamcıoğlu'nu desteklemişti. Ancak ne kendisi ne de oluşturduğu yönetim kurulu yeterli görülmediği için oy potansiyeli sınırlı kalmıştı. Şimdi herkesi kapsayacak bir yönetim kurulu oluşturulması planlanıyor.

DÜRÜST BU KEZ SICAK BAKIYOR

Galatasaray'ın kaybedecek zamanı olmadığını düşünen liseliler, zamanın da dar olması sebebiyle ilk teklifi herkes tarafından sevilen ve sayılan Ali Dürüst'e yaptı. Bir süredir aktif rol almayan Dürüst'e başkanlığa adaylığını koyması için baskılar başladı. Daha önce pek çok kez adaylığa 'hayır' diyen Dürüst'ün genel bir uzlaşma sağlanması halinde aday olmayı düşündüğü gelen haberler arasında. Şu ana kadar sadece Metin Öztürk adaylığını açıkladı.

LUYİNDAMA ŞOK YAŞADI

GALATASARAY'DAN sözleşmesinin bitimine kadar Suudi Arabistan'ın Taawon takımına kiralanan Christian Luyindama'nın Milli Takım performansı ülkede infial yarattı. Demokratik Kongo'nun Fas'a 4-1 yenilerek Dünya Kupası şansını kaçırdığı maçta kritik hatalar yapan Luyindama'ya tepki gösteren taraftarların evine saldırı düzenlediği kaydedildi. Görgü tanıklarının ifadelerine göre saldırı anında Luyindama'nın eşinin evde yalnız olduğu, saldırganların evi tahrip ettiği ifade edildi.

İKİ KÖTÜ HABER GELDİ

GALATASARAY'DA Karagümrük maçı öncesi iki eksik bulunuyor. Sakatlığı nedeniyle Barcelona rövanşında görev verilmeyen Sofiane Feghouli'de korkulan oldu. Galatasaray sağlık heyeti, oyuncunun MR raporlarını Cezayir Milli Takımı'na yolladı ve oynatılmaması yönünde tavsiye verdi. Ancak Feghouli, oynatıldığı milli maçta sakatlandı. Cezayirli yıldız, Karagümrük maçının yanı sıra Fenerbahçe derbisinde de kesin olarak yok. Bir diğer kötü haber de Boey'den geldi. Milli arada ülkesi Fransa'ya giden yıldız isim kovid-19'a yakalandı. Boey'in henüz Türkiye'ye dönmediği ve Karagümrük maçını kaçıracağı öğrenildi.