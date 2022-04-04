Aslan’da buruk sevinç

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon oldukça sancılı bir süreçten geçen Galatasaray, Fatih Karagümrük'ü 2-0'lık net skorla mağlup ederek tam anlamıyla hayata dönerken, derbi öncesi Kerem Aktürkoğlu'nun sakatlığı ile büyük şok yaşadı. Yönetim bazında yaşanan krize rağmen taraftarı önünde kritik 3 puanı kazanan sarı-kırmızılı ekipte Mostafa Mohamed ve Sofiane Feghouli'nin de olmayacağını açıklayan teknik direktör Domenec Torrent, Kerem'in sakatlanmasının ardından kara kara düşünüyor.

BUGÜN BELLİ OLACAK

Haftaya Spor Toto Süper Lig'de 15. sırada başlayan ve ateş hattından bir türlü uzaklaşamayan Cim Bom, Karagümrük galibiyetiyle 17. sıradaki Altay'la olan puan farkını 12'ye çıkartırken Fenerbahçe derbisi öncesi takımın en formda oyuncusu olan Kerem'in MR'ı bugün belli olacak. Futbolcu sakatlığının ciddi olması durumunda dev maçta görev alamayacak. Galatasaray derbi maça hücumda etkili 3 isminden yoksun çıkacak.



MUSLERA VE EMRE TESELLİSİ

Spor Toto Süper Lig 'in 31. haftasında evinde Fatih Karagümrük ile karşılaşan Galatasaray 'da bu mücadele öncesinde iki futbolcu sarı kart sınırında bulunuyordu. Sarı-kırmızılılarda kaptan Fernando Muslera ile Emre Kılınç sınırda olan isimlerdi. Müsabakada süre alan iki oyuncu da gelecek hafta Kadıköy'de oynanacak Fenerbahçe derbisi öncesi sarı kart görmeden maçı tamamladı.