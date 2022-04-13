Elmas’tan Larin hediyesi

Galatasaray Başkanı Burak Elmas'ın Beşiktaş'la sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Kanadalı golcü Cyle Larin ile transfer anlaşması yaptığı, hatta ön protokol anlaşması imzaladığı iddia edildi. 30 Nisan'da seçime gidecek olan Galatasaray'da Elmas'ın Larin ile yapılan ön protokolü yeni yönetime hediye olarak sunacağı belirtildi. Beşiktaş yönetimine ayrılacağını ileten 26 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılıların yeni başkanın da kabul etmesi durumunda sarıkırmızılı ekibe imza atacak.

YILLIK 3 MİLYON EURO

Elmas'ın Larin'e 3 yıl için 2 milyon Euro'dan 6 milyon Euro, artı olarak 2 milyon Euro'luk da imza parası teklif ettiği öne sürüldü. İstanbul'da kalmak isteyen Larin'in G.Saray'la olan protokolünün bir bağlayıcılığı olmadığı, FIFA nezdinde bir değerinin bulunmadığı belirtildi. İki taraf arasında bir nevi centilmenlik anlaşması olduğu da belirtildi.

PRİM KRİZİ

GALATASARAYLI futbolcuların son dönemdeki kötü performansının altında prim konusunun büyük etkisi olduğu öğrenildi. Beşiktaş derbisi ardından soyunma odasında oyuncuların prim talebinin olumsuz yanıt bulduğu ve Barcelona maçı öncesi de bu durumun takıma olumsuz yansıdığı belirtildi. Yönetim, Fenerbahçe ile oynanan derbiden önce de takıma yönelik herhangi bir prim vaadinde bulunmamıştı.