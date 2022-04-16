Galatasaray’da başkan adayları hoca arıyor

G alatasaray'da başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ile Metin Öztürk'ün açıklamaları sonrası teknik direktör Domenec Torrent ile yolların ayrılması kesinleşirken İspanyol hocanın yerine gelecek isme yönelik iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Adaylardan Metin Öztürk "Yeni Fatih Terimler bulmamız lazım" diyerek Okan Buruk ve Nuri Şahin'in listede olduğunu kaydederken Eşref Hamamcıoğlu'nun ise yabancı teknik direktörlerle teması olduğu biliniyor. Son seçimi 41 oyla Burak Elmas'a kaybeden Hamamcıoğlu'nun teknik direktör adayları listesinin ilk sırasında Rudi Garcia olduğu konuşulurken Andrea Pirlo'nun da adaylar arasında olduğu konuşuluyor. Eşref Hamamcıoğlu, "Sportif direktörümüz daha önce başarılar kazanmış Cenk Ergün olacak. Galatasaray'ın DNA'sına uygun çalışan herkesle kucaklaşmaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

"KONTRATI VAR"

Metin Öztürk ise, "Elimizdeki hocanın performansı kötü ama kontratı var. Hoca değişikliği olacaksa, görüşümüz Türk hocayla devam edilmesi" dedi. Antalya kulübü ise dün açıklamasında, "Nuri Şahin ile aramızda 5 yıllık sözleşme mevcuttur. Metin Öztürk'ün "'Sezon sonunda Nuri Şahin ile görüşürüz' ifadeleri, spor etiğinin tamamen dışında bir açıklamadır" ifadelerine yer verdi.

İFTARDA BULUŞTULAR

1905 Galatasaraylı Yönetici Ve İş İnsanları Derneği'nin bir otelde düzenlenen geleneksel iftar yemeği sarı-kırmızılı camiayı bir araya getirdi. Başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk ile mevcut başkan Burak Elmas, eski başkan Dursun Özbek gibi isimler de iftarda yer aldı. Galatasaray Kulübü Başkan Adayı Hamamcıoğlu: "Eski başkanlarımızdan Sayın Ünal Aysal ve de Sayın Dursun Özbek bizi destekliyor" açıklaması dikkat çekti.