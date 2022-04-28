Galatasaray’da planlar hazır

Galatasaray'da 30 Nisan'da gerçekleşecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi başkan adayları Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk planlarını anlattı. Hamamcıoğlu: "Yönetilebilir, sürdürülebilir bir yapıya kavuşmuş Galatasaray vaat ediyoruz" yorumunda bulunarak "Önceliğimiz yabancı teknik direktör" mesajını verdi ve "Torrent ile Galatasaray'ın bir sözleşmesi var. Biz bu sözleşmenin şartlarını bilmiyoruz. Burada esas olan bu sözleşmeye bağlı olarak Galatasaray'ın itibarını, Torrent ve arkadaşlarının itibarını korumak olacaktır. Bizim önceliğimiz yabancı teknik direktör. Bununla ilgili olarak hiç kimse ile ilgili bağlantımız yok, hiç kimse ile görüşmedik" dedi.

"ASLAN KÜKREYECEK"

Diğer başkan adayı Metin Öztürk ise seçilmeleri halinde en az 4-5 futbolcu transfer edeceklerini ve bunların arasından ikisinin flaş isimler olacağını söyledi. "Tam bir aslan kükremesi duyacaksınız" diyen Öztürk "Kafamızda yabancı bir teknik direktör yok. Okan Buruk benim favorim ama yönetim kurulunda sadece ben karar vermiyorum. 11 kişi karar veriyoruz" dedi.

TERİM'E 37 BİN 500 TL TAZMİNAT ÖDEYECEK

GALATASARAY'IN eski teknik direktörü Fatih Terim, kızı Buse Terim Bahçekapılı ve damadı Volkan Bahçekapılı'ya sosyal medya üzerinden hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı dosyada 'hakaret' suçundan bin 940 liraya mahkum edilen Anıl Sözer, Terim ailesi tarafından açılan tazminat davasında da mahkum edildi. Kararını açıklayan mahkeme, teknik direktör Fatih Terim için 7 bin 500 lira, kızı Buse Terim Bahçekapılı ile damadı Volkan Bahçekapılı için de, 15'er bin lira olmak üzere toplam 37 bin 500 lira tazminatın davalı Anıl Sözer'den faiziyle birlikte tahsile dilmesine karar verildi.