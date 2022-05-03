Kapıdaki tehlike

Süper Lig'de tarihinin en sıkıntılı sürecinden geçen Galatasaray'da sular bir türlü durulmuyor. Son olarak 30 Nisan'da yapılması gereken başkanlık seçimi açılan davalar sonucu iptal edilen sarı-kırmızılılarda mevcut başkan Burak Elmas, Haziran ayında seçime gidileceğini açıkladı. Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk dışında başka isimlerin liste hazırlığına girmesi beklenirken, Haziran ayına gelmeden kapıda büyük bir tehlike var. Sıcak para akışı olmayan kulüpte mevcut yönetimin bu ay 20 milyon Euro (323 milyon TL) ödeme yapması gerektiği iddia edildi.

SEÇİM TARİHİ RESMEN AÇIKLANDI

Sorunlar Mayıs ayıyla da bitmeyecek. Sarı-kırmızılıların Haziran ayında da Bankalar Birliği kapsamında 300 milyonluk bir ödeme yapması gerekiyor. Aslan, seçim tarihini 4 Haziran, yeterli çoğunluk olmadığı takdirde de 11 Haziran olarak açıklarken, 300 milyonluk ödemenin yeni yönetime kalması bekleniyor. Ayrıca yeni gelecek yönetimin 5 Ağustos'ta başlayacak yeni sezon öncesinde 55 günlük sürede teknik direktör durumunun netliğe kavuşturulması, gelecek ve gidecek oyuncular, kamp hazırlıkları ve kadroda yer alan oyunculardan borçsuzluk kağıdı alması gerekiyor.

YASAK TEHDİDİ

G.SAray'ın Mostafa Mohamed'in eski takımı Zamalek'le de başı derde girdi. Çıkan haberlere göre; Mısır kulübü, Mohamed'in 4 milyon dolarlık bonservis bedeli ödenmediği takdirde Aslan'a transfer yasağı tehdidinde bulundu. Sarıkırmızılıların 4 milyon dolar için iki aylık süresi var.



HATALARDAN CANI YANDI

Galatasaray'da Süper Lig'de sahasında Sivasspor 3-2 yenilirken, bazı oyuncuların bireysel hataları eleştiriye neden oldu. Bu sezon orta sahada yaptığı top kayıplarıyla eleştirilerin odağın yer alan Taylan Antalyalı, Sivasspor karşısında da hatalarına bir yenisini ekledi. Yıldız futbolcu, 44. dakikada topu kontrol edemeyip yerde kalınca konuk ekip, Yatabare ile ilk golüne ulaştı. Ayrıca ikinci golde Pulgar, üçüncü golünde ise Semih'in uzaklaştırmak istediği toplar rakibin önüne düşerken, Sivasspor galibiyete uzandı.



LUYİNDAMA PİYANGOSU

Galatasaray'da bir türlü bekleneni veremeyen ve devre arasında 3 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuyla Al Taawoun takımına kiralanan Christian Luyindama, Suudi Arabistan ekibinde gösterdiği performansla göze girmeyi başardı. Luyindama'nın gösterdiği performansın Suudi kulübü tarafından beğenildiği ve Al Taawoun'un sezon sonunda 28 yaşındaki oyuncunun satın alma opsiyonunu kullanmayı planladığı öne sürüldü. Yıldız oyuncunun satış işlemenin gerçekleşmesi durumunda sarıkırmızılı kulübün kasasına 3 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli girmiş olacak. Böylelikle Cim-Bom yeni sezon planlamasında yer almayan Kongolu stoperin hem 1.2 milyon Euro'luk maaşından kurtulacak hem de 3 milyon Euro'luk bir bonservis geliri sağlayacak.