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Haberler Galatasaray G.Saray’da seçim trafiği

G.Saray’da seçim trafiği

Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ün ardından Fırat Develioğlu da kolları sıvarken, başkan Burak Elmas’ın da hazırlık yaptığı biliniyor. Ayrıca Begüm Özkan ve Dursun Özbek de göreve talip olabilir.

5.5.2022

G.Saray’da seçim trafiği

Galatasaray'da olağanüstü seçimli genel kurulun 4 Haziran'da, çoğunluk sağlanamaması durumunda 11 Haziran'da yapılacağının duyurulması ile birlikte seçim hareketliliği hız kazanırken aday sayısının üçe çıkmasıyla trafik iyice karıştı. Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk'ün ardından seçimin yapılmasına mahkemeye yaptığı başvuru ile engel olan Fırat Develioğlu'nun da adaylığını duyurması camiada ilginç bir gelişme olarak karşılanırken gözler Burak Elmas'a çevrildi.

MAYIS HAREKETLİ GEÇECEK
Elmas'ın görevde bulunduğu 9 aylık süreç sonunda idari yönden ibra edilmemesi ile başlayan gergin ortamın ardından yeniden adaylık için kolları sıvadığı konuşuluyor. Elmas'ın önündeki bir aylık sürede flaş hamlelerde bulunacağı konuşulurken kulübü Mayıs ayında hayli hareketli
günler bekliyor. Son anda adaylıktan vazgeçen Begüm Özkan'ın seçim tarihinin Haziran'a çekilmesiyle yeniden harekete geçebileceği iddia edilirken Dursun Özbek'in de kesin kararını önümüzdeki hafta içerisinde vereceği gelen haberler arasında.

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